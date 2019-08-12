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Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 13:43 | Son Güncelleme

Samsun'da alkollü halde gittiği restoranda diğer müşterileri rahatsız ettiği öne sürülen M.K. (20), polise direndi. M.K., polis tarafından zor kullanılarak gözaltına alındı.

Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

Olay, öğle saatlerinde, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki restoranda meydana geldi. Restorana oturmak isteyen alkollü M.K., müşterileri rahatsız edecek davranışlarda bulununca iş yeri sahipleri durumu polise bildirdi. Kısa sürede restorana gelen Atakum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, M.K.'yı restorandan çıkarmaya çalıştı. M.K., restorandan çıkmak istemeyince polise direndi. Bunu üzerine polis ekipleri, M.K.'nin iki kolundan tutup zorla dışarı çıkardı.

Polise direnmeye devam eden M.K. yaka paça, çıplak ayakla gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen M.K.'ya Kabahatler Kanunu kapsamında 'Çevreyi rahatsız etme' suçundan idari para cezası verildi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Samsun alkol Restorant

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