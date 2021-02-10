Mutant Covid-19 virüsü nasıl tespit ediliyor?

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin mutasyona uğramış virüs ile enfekte olup olmadığının nasıl tespit edildiğine dair açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Oğuztürk, mutant virüsün tespiti için bir kişinin Covid-19 PCR testi verdikten sonra ikinci bir sürüntü testine girmesine gerek olmadığını söyledi. Test sonucu pozitif çıkanların mutant virüs ile enfekte olup olmadıklarının anlaşılması için bu örneklerin mutant virüs tanı kitlerinde yeniden analiz edildiğini kaydeden Oğuztürk, bu sayede mutasyonlu virüsün hemen tespit edilebildiğini kaydetti.

'TESTLERİN AKABİNDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER SÖZ KONUSU OLDU'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı son rakamlara göre ülkemizde 199 kişinin mutasyonlu virüs ile enfekte olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, “İngiltere’nin mutant virüsler ile ilgili açıklamasından sonra dünyanın birçok ülkesinde mutant virüsler ile ilgili açıklamalar peş peşe geldi. Ülkemizde de ocak ayının sonu itibarıyla Sağlık Bakanımız tarafından yapılan açıklamalar neticesinde birçok şehrimizde 199 pozitif vakanın 196’sı İngiltere menşeili olmak üzere mutant virüsler görüldüğü belirtilmekte. Bu açıklamaları takiben ülkemizde hızlı bir şekilde herhangi bir şikayetle, Covid-19 şüphesi ile sağlık kuruluşlarına başvuran hastalara yapılan testlerin akabinde bazı değişiklikler söz konusu oldu” şeklinde konuştu.