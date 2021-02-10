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Mutant Covid-19 virüsü nasıl tespit ediliyor?

10.02.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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Mutant Covid-19 virüsü nasıl tespit ediliyor?

İngiliz menşeili mutant Covid-19 virüsünün ülkemizde 196 kişide tespit edilmesi üzerine mutant virüsün nasıl tespit edildiği merak konusu oldu. Konu ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, mutant virüsün tespiti ile ilgili, 'Tek sürüntü örneğiyle ileri aşamalarda araştırmalar yapılabilmekte” dedi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde 196 kişide İngiliz menşeili mutant Covid-19 virüsü tespit edilmişti.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin mutasyona uğramış virüs ile enfekte olup olmadığının nasıl tespit edildiğine dair açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Oğuztürk, mutant virüsün tespiti için bir kişinin Covid-19 PCR testi verdikten sonra ikinci bir sürüntü testine girmesine gerek olmadığını söyledi. Test sonucu pozitif çıkanların mutant virüs ile enfekte olup olmadıklarının anlaşılması için bu örneklerin mutant virüs tanı kitlerinde yeniden analiz edildiğini kaydeden Oğuztürk, bu sayede mutasyonlu virüsün hemen tespit edilebildiğini kaydetti.

'TESTLERİN AKABİNDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER SÖZ KONUSU OLDU'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı son rakamlara göre ülkemizde 199 kişinin mutasyonlu virüs ile enfekte olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, “İngiltere’nin mutant virüsler ile ilgili açıklamasından sonra dünyanın birçok ülkesinde mutant virüsler ile ilgili açıklamalar peş peşe geldi. Ülkemizde de ocak ayının sonu itibarıyla Sağlık Bakanımız tarafından yapılan açıklamalar neticesinde birçok şehrimizde 199 pozitif vakanın 196’sı İngiltere menşeili olmak üzere mutant virüsler görüldüğü belirtilmekte. Bu açıklamaları takiben ülkemizde hızlı bir şekilde herhangi bir şikayetle, Covid-19 şüphesi ile sağlık kuruluşlarına başvuran hastalara yapılan testlerin akabinde bazı değişiklikler söz konusu oldu” şeklinde konuştu.

'TEK SÜRÜNTÜ ÖRNEĞİYLE İLERİ AŞAMALARDA ARAŞTIRMALAR YAPILABİLMEKTE'

Covid-19 sürüntü testi pozitif çıkan bir kişinin mutant virüsle enfekte olup olmadığının anlaşılabilmesi için alınan sürüntü örneğinin ‘mutant virüs tanı kitleri’ ile tekrar analiz edildiğini belirten Prof. Dr. Oğuztürk, “Hastanın PCR testi için sürüntü örnekleri alındıktan sonra PCR testi çalışılıyor. Eğer burada bir pozitiflik söz konusuysa, bu örnekler ikinci bir teste tabi tutuluyor ve bu ikinci testte de mutant virüs tanı kitleri kullanılarak çeşitli hesaplamalar yapılıyor. Bu ikinci test sonrasında hastanın İngiltere menşeili mutant virüs ile hasta olup olmadığı net bir şekilde saptanıyor. Brezilya ve Güney Afrika kökenli mutant virüs olup olmadığıyla ilgili de hesaplamalar neticesinde yüksek bir şüphe durumu söz konusu olursa o örnekler de Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı laboratuvarlara ileri araştırmalar için gönderiliyor ve kısa bir süre içerisinde o test sonuçları çıkıyor. Netice olarak ifade etmek gerekirse tek bir sürüntü örneği alındıktan sonraki süreçte bu testlerin hepsi çalışılmakta. Hastaların farklı farklı sürüntü örnekleri vererek ‘bende mutant mı, eski versiyon virüs mü var’ şeklindeki sorularının cevabını aramasına gerek yok. Tek sürüntü örneğiyle ileri aşamalarda araştırmalar yapılabilmekte” diye konuştu.

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