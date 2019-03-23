HABER

Mütefekkir ve mutasavvıf yazar Samiha Ayverdi anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 17:26 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Mustafa Fayda: - "Samiha Ayverdi, bir Türk-İslam münevveri ve mütefekkir yazarıdır. Samiha Hanım'ın asıl meselesi ve çabası bütün insanlığın da asli meselesi olması gereken Allah ve insan meselesidir"

İSTANBUL (AA) - Mütefekkir ve mutasavvıf yazar Samiha Ayverdi, ölümünün 26. yılında anıldı.

Türk Edebiyat Vakfı tarafından, vakfın Sultanahmet'teki merkezinde gerçekleştirilen programa, Prof. Dr. Mustafa Fayda, "Samiha Ayverdi ile 36 yıl" adlı kitabın yazarı Aysel Yüksel ile Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Müdür Yardımcı Seval Yardım katıldı.

Prof. Dr. Mustafa Fayda, programdaki konuşmasında, Samiha Ayverdi'nin bir Türk-İslam münevveri ve mütefekkir yazarı olduğunu söyledi.

Fayda, "Samiha Hanım'ın asıl meselesi ve çabası bütün insanlığın da asli meselesi olması gereken Allah ve insan meselesidir. Kulun, yaratıcı ile münasebetidir. Bu münasebetin Allah'ın istediği ve razı olduğu tarzda kurulmasıdır. Bu bakımdan Ayverdi, Allah ve insan meselesini İslam tasavvufu anlayışı içerisinde asıl mesele olarak ele alan önemli, çok değerli bir yazardır." diye konuştu.

"Samiha Ayverdi ile 36 yıl" adlı kitabın yazarı Aysel Yüksel ise Ayverdi'nin edebiyata roman türündeki eserlerle girdiğini ifade etti.

Ayverdi'nin daha sonra mensur şiir ve hikayeye yöneldiğini aktaran Yüksel, "Fakat onu, benzeri pek çok yazardan ayıran en önemli husus, aynı zamanda onun bir tefekkür insanı olmasıdır." diye konuştu.

Yüksel ayrıca 36 yıl Samiha Ayverdi ile bilfiil yan yana çalıştığını, onun eserlerini yazarken ne kadar hassas ve titiz olduğunu bildiğini belirterek, gençlere verdiği değer ve önemden bahsetti.

Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Müdür Yardımcı Seval Yardım ise Samiha Ayverdi'nin sadece edebiyat alanında eser veren bir yazar olmadığını, aynı zamanda bir fikir insanı ve eğitimci olduğunu belirtti.

"Onun asıl meselesi bugünün ve yarının inşasında faydalı işler yapabilmekti." diyen Yardım, şunları kaydetti:

"Bu yüzden bugünün meselelerine karşı da çok hassas düşüncelere sahipti. Din, kültür, dil, ahlak, eğitim, güzel sanatlar gibi konularda çok cesur bir tavrın insanı olmuştur. Bu konularda eserleriyle bir taraftan özellikle gençlerin talim ve terbiyesiyle uğraşırken bir yandan da bu değerlere karşı ilgisiz hatta düşman bir tavır içinde olan idareciler ile mücadele ediyordu."

Yardım, Ayverdi'nin 42 eserinin Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından okunduğunu ve analiz edildiğini vurgulayarak, Ayverdi'nin çok değerli ve büyük bir yazar olduğunu ifade etti.

Programda Samiha Ayverdi'nin hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı ve eserleriyle ilgili bir sergi düzenlendi.

Anma programı katılımcılara teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.

Programa edebiyatseverler ve Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi öğrencileri ilgi gösterdi.

201 bin lira maaşla asistan arıyor!201 bin lira maaşla asistan arıyor!
Oyun oynadıkları sırada ortadan kayboldular! Korkunç olay sonradan anlaşıldıOyun oynadıkları sırada ortadan kayboldular! Korkunç olay sonradan anlaşıldı
"172 Alo Meteoroloji Çağrı Merkezi" kuruluyor"172 Alo Meteoroloji Çağrı Merkezi" kuruluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Mütefekkir ve mutasavvıf yazar Sâmiha Ayverdi Sâmiha Ayverdi Türk Edebiyat Vakfı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Hakan Çalhanoğlu'nun golü gündem oldu

Hakan Çalhanoğlu'nun golü gündem oldu

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta su kuyusuna düşen iki çocuk hayatını kaybetti

Oyun oynadıkları sırada ortadan kayboldular! Korkunç olay sonradan anlaşıldı

Akar: Fırat’ın doğusunda terörist varlığı sonlanmalı

Akar: Fırat’ın doğusunda terörist varlığı sonlanmalı

"Ne hepatit B ne de polio aşısıyla ilgili sıkıntı yaşanmıyor"

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş 'aşı' açıklaması

D-100'de korkunç kaza! Trafik durdu, yaralılar var

D-100'de korkunç kaza! Trafik durdu, yaralılar var

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.