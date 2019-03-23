Mütefekkir ve mutasavvıf yazar Samiha Ayverdi anıldı

İSTANBUL (AA) - Mütefekkir ve mutasavvıf yazar Samiha Ayverdi, ölümünün 26. yılında anıldı.

Türk Edebiyat Vakfı tarafından, vakfın Sultanahmet'teki merkezinde gerçekleştirilen programa, Prof. Dr. Mustafa Fayda, "Samiha Ayverdi ile 36 yıl" adlı kitabın yazarı Aysel Yüksel ile Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Müdür Yardımcı Seval Yardım katıldı.

Prof. Dr. Mustafa Fayda, programdaki konuşmasında, Samiha Ayverdi'nin bir Türk-İslam münevveri ve mütefekkir yazarı olduğunu söyledi.

Fayda, "Samiha Hanım'ın asıl meselesi ve çabası bütün insanlığın da asli meselesi olması gereken Allah ve insan meselesidir. Kulun, yaratıcı ile münasebetidir. Bu münasebetin Allah'ın istediği ve razı olduğu tarzda kurulmasıdır. Bu bakımdan Ayverdi, Allah ve insan meselesini İslam tasavvufu anlayışı içerisinde asıl mesele olarak ele alan önemli, çok değerli bir yazardır." diye konuştu.

"Samiha Ayverdi ile 36 yıl" adlı kitabın yazarı Aysel Yüksel ise Ayverdi'nin edebiyata roman türündeki eserlerle girdiğini ifade etti.

Ayverdi'nin daha sonra mensur şiir ve hikayeye yöneldiğini aktaran Yüksel, "Fakat onu, benzeri pek çok yazardan ayıran en önemli husus, aynı zamanda onun bir tefekkür insanı olmasıdır." diye konuştu.