Eşyalarınız artık sığmıyor mu? Banyo ve mutfakların küçüklüğünden dert yananlar için pratik çözümler

Sizler de küçük diye üzüldüğünüz ve yeterince eşya koyamamaktan yakındığınız banyo ve mutfaklarınızı bazı etkili depolama yöntemleriyle rahatça kullanabilirsiniz. Bunu yapabilmek için öncelikle kullanmak istediğiniz eşyaları belirleyebilir ve odalarınızın fiziki yapılarını gözden geçirebilirsiniz. Daha sonra banyo ve mutfaklarınıza uygun depolama yöntemlerini belirleyebilirsiniz. Peki hem şık hem de rahatça depolama yapmanızı sağlayan çözüm önerileri neler? İşte detaylar...

BANYONUZ İÇİN DEPOLAMA ÖNERİLERİ NELER?

Hasır sepetler, raflar ve yapışkanlı duvar borularından yardım alabilirsiniz.

Hasır sepetleri duvara kanca yardımıyla tutturarak havlu, tuvalet kağıdı ve sarf malzemelerini saklayabilirsiniz.

Kapı arkasına yerleştirdiğiniz askılıklara duş lifleri ve bornozlarınızı asabilirsiniz.

Kapınızın tavanla arasındaki boşluğa raf yerleştirebilirsiniz ve ekstra alanlar açabilirsiniz.

Duşakabin içinde duvarınızın köşesine katlı raf yerleştirebilir; şampuan, sabun ve duş jellerinizi oraya koyabilirsiniz.

Hem dekorasyon hem de saklama amaçlı merdiven tipi raflar kullanabilirsiniz.

Merdiven tipi ayaklı rafların üst kısmına havlu ve diğer tekstil ürünlerini koyarken alt kısımlarına temizlik malzemelerini yerleştirebilirsiniz.

Lavabonuzun alt kısmına kapaklı dolap yaptırabilir ya da ayna yerine aynalı ve kapaklı dolaplar kullanabilirsiniz.

Kapınızın arkasına yapışkanlı boru şeritler koyabilir ve havlularınızı oraya asabilirsiniz.

MUTFAĞINIZDA BU DEPOLAMA ÖNERİLERİNE YER VERİN