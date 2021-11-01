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Eşyalarınız artık sığmıyor mu? Banyo ve mutfakların küçüklüğünden dert yananlar için pratik çözümler

01.11.2021 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banyo ve mutfaklar evlerde herkes tarafından kullanılan ve hijyen açısından düzenli kalması gereken alanlar. Özellikle küçük evlerde yaşayan insanlar için mutfak ve banyoda eşyaları düzenli bir şekilde depolamak oldukça güç hale gelebiliyor. Banyo ve mutfaklarınızda dağınık görüntüye son vermek ve aradığınız eşyalara kolayca ulaşmak bazı basit depolama yöntemleriyle mümkün. Peki etkili depolama nasıl yapılır? İşte detaylar...

Eşyalarınız artık sığmıyor mu? Banyo ve mutfakların küçüklüğünden dert yananlar için pratik çözümler

Sizler de küçük diye üzüldüğünüz ve yeterince eşya koyamamaktan yakındığınız banyo ve mutfaklarınızı bazı etkili depolama yöntemleriyle rahatça kullanabilirsiniz. Bunu yapabilmek için öncelikle kullanmak istediğiniz eşyaları belirleyebilir ve odalarınızın fiziki yapılarını gözden geçirebilirsiniz. Daha sonra banyo ve mutfaklarınıza uygun depolama yöntemlerini belirleyebilirsiniz. Peki hem şık hem de rahatça depolama yapmanızı sağlayan çözüm önerileri neler? İşte detaylar...

BANYONUZ İÇİN DEPOLAMA ÖNERİLERİ NELER?

  • Hasır sepetler, raflar ve yapışkanlı duvar borularından yardım alabilirsiniz.

  • Hasır sepetleri duvara kanca yardımıyla tutturarak havlu, tuvalet kağıdı ve sarf malzemelerini saklayabilirsiniz.

  • Kapı arkasına yerleştirdiğiniz askılıklara duş lifleri ve bornozlarınızı asabilirsiniz.

  • Kapınızın tavanla arasındaki boşluğa raf yerleştirebilirsiniz ve ekstra alanlar açabilirsiniz.

  • Duşakabin içinde duvarınızın köşesine katlı raf yerleştirebilir; şampuan, sabun ve duş jellerinizi oraya koyabilirsiniz.

  • Hem dekorasyon hem de saklama amaçlı merdiven tipi raflar kullanabilirsiniz.

  • Merdiven tipi ayaklı rafların üst kısmına havlu ve diğer tekstil ürünlerini koyarken alt kısımlarına temizlik malzemelerini yerleştirebilirsiniz.

  • Lavabonuzun alt kısmına kapaklı dolap yaptırabilir ya da ayna yerine aynalı ve kapaklı dolaplar kullanabilirsiniz.

  • Kapınızın arkasına yapışkanlı boru şeritler koyabilir ve havlularınızı oraya asabilirsiniz.

MUTFAĞINIZDA BU DEPOLAMA ÖNERİLERİNE YER VERİN

  • Mutfak duvarlarınızın tamamını mutfak dolapları yaptırarak değerlendirebilirsiniz.

  • Mutfak dolapları ile tavan arasında biraz boşluk bırakarak büyük boyuttaki tencerelerinizi ya da eskiyen eşyalarınızı saklayabilirsiniz.

  • Döner raflar sayesinde tencere ve porselen takımlarınızı rahatça yerleştirebilirsiniz.

  • Daha kullanışlı olması için mutfak dolabındaki bölmelerin arasına raf ayırıcı koyarak eşyalarınızı türlerine göre ayırabilirsiniz.

  • Mutfak dolabı kapaklarına plastik ve metal askılı raflar yerleştirerek ekstra eşya depolayabilirsiniz.

  • Mutfak dolaplarınızla tezgah arasındaki fayans kısmına kancalı ve cepli saklama kılıfları asarak kaşık, çatal ve bıçaklarınızı koyabilirsiniz.

  • Tencere takımlarınızı iç içe geçecek şekilde büyükten küçüğe yerleştirebilirsiniz. Küçük kaselerinizi tencere içinde saklayabilirsiniz.
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