Mutfağını baştan yaratmak isteyenler için tam fiyat performans ürünü ankastre setler

Ankastre setler mutfaklara en çok yakışan ürünlerden. Hem mutfakta bütünlük sağlayan hem her ihtiyacı karşılayan bu ürünleri değiştirmek ortama bambaşka bir hava ve yenilenme hissi katıyor. Eğer siz de eskiyen setinizi değiştirmek ya da mutfağınızı baştan yaratmak istiyorsanız doğru yerdesiniz! Fiyatının yanı sıra performansıyla da sizi memnun edecek en kaliteli ürünleri araştırdık. Gelin, sizler için hazırladığımız listeyi birlikte inceleyelim.

1. Siyahın asil renginden vazgeçemeyenlere!

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Sizin için seçtiğimiz ilk öneri olan Arnova Capella Black Line, siyah rengiyle mutfağınıza şıklık katıyor. Uzaktan kumandalı dokunmatik davlumbazı, 3 kademeli havalandırma sistemi ile yemek kokularını anında çekip kötü kokuyu önlerken yıkanabilen filtresi kolayca temizleniyor. 56 dBA ses seviyesiyle çalışırken sizi rahatsız etmiyor. Fırını, A sınıfı enerji tüketimi sayesinde elektrikten tasarruf etmenize yardımcı olurken iç aydınlatma ışığı, kapağı açmadan yemeklerin pişip pişmediğini kontrol etmenize imkan tanıyor. Elektrikli ocak ise cam tasarımıyla dikkat çekerken çocuk kilidi özelliği eviniz için gereken güvenlik önlemini sağlıyor.

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2. Beyaz severleri böyle alalım: Arnova Ankastre

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Arnova Ankastre kullanışlı tasarımıyla dikkat çekiyor. Turbo fan sistemine sahip olan fırın, dokunmatik kontrol paneliyle kolay kullanım imkanı verirken çıkarılabilen iç kapak camı kolayca temizlenebiliyor. Soğutma fanı, fırının hızlıca soğumasına yardımcı olurken elinizin yanmasını engelliyor. 63 litrelik geniş iç hacmi aynı anda birden fazla yiyeceği pişirmenize olanak tanıyor. 4 gözlü ocak, otomatik ateşleme sistemiyle kullanımı kolaylaştırırken otomatik gaz kesme özelliği güvenliğinizi sağlıyor. Halojen aydınlatmaya sahip olan davlumbaz, 190 W motor gücü ile hızlı hava temizliği yapıyor.

Mutfağınıza çok yakışacak Arnova Ankastre'yi satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Hem kaliteli hem şık!

Esty Ankastre Set mutfağınıza farklı bir hava katmaya geliyor! 6 farklı fonksiyona sahip olan fırın, zamanlayıcısı sayesinde yemekleri otomatik olarak pişiriyor. Ayrıca alarmı ile işlem bittikten sonra sizi uyararak yemeğin yanmasını engelliyor. Hızlı ön ısıtma özelliği yemeklerin daha kısa sürede hazır olmasını sağlıyor. Dekoratif davlumbazı otomatik kapanma özelliğiyle işinizi kolaylaştırırken yüksek emiş gücü kötü kokuların mutfağa yayılmasına engel oluyor. Döküm ızgara 4 gözlü ocağı, otomatik ateşleme özelliğiyle rahat bir kullanım sağlarken yüksek verimli ateş sistemiyle pratik şekilde yemek yapmanıza yardımcı oluyor.

Otomatik gaz kesme özelliğine sahip Esty Ankastre Set'i sipariş etmek için böyle alalım.

4. Enerji tasarrufu için Kumtel Ankastre!

Kumtel Ankastre Seti Harr teknolojisi ile %40'a varan enerji tasarrufu sağlıyor. Geniş iç hacimli fırın, daha fazla yemeği aynı anda pişirme fırsatı sunarken cam kontrol paneli kolay kullanım imkanı veriyor. Güçlü iç aydınlatması kapağı açmadan yiyecekleri kontrol etmenizi sağlıyor. Sökülebilen çift cam kapak ise rahat temizlik yapmanıza yardımcı oluyor. Otomatik çakmaklı ocak, gaz emniyet sistemi ile güvenliğinizi sağlarken ocak gözleri ve emaye ızgarası bulaşık makinesinde rahatlıkla yıkanıyor. 650 m3/saat motora sahip olan davlumbazın güçlü emiş gücüyle mutfağın havası her zaman temiz kalıyor! Yıkanabilen alüminyum filtre ise işinizi kolaylaştırıyor.

Estetik yapıya sahip olan Kumtel Ankastre'yi sepete eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Beyaz aşkına!

Simfer Ankastre Rustik tarzı ile ön plana çıkıyor! Beyaz cam yüzeyli ocak, 4 gözü sayesinde aynı anda birden fazla yemeği pişirmenize olanak tanırken otomatik gaz kesme özelliği güvenliğinizi sağlıyor. Piramit davlumbaz, 500 m³/saat hava transferi ile kötü kokuları anında hapsediyor. Davlumbaz, 60 dBA ses seviyesi sayesinde çalışırken sizi rahatsız etmiyor. A enerji sınıfında yer alan dijital fırın, enerji tasarrufu yaparken teleskopik ray sistemi kolay kullanım imkanı sunuyor. 3 camlı soğuk kapak sistemi ise sıcaklığı hapsediyor. Çıkarılabilen iç camı kolayca temizlenirken 60 litrelik geniş iç haznesi işinizi kolaylaştırıyor.

Simfer Ankastre'yi incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Ferre Black Gold Plus Ankastre

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Ferre Black Gold Plus Ankastre, şık tasarımıyla mutfağınıza hoş bir görünüm kazandırıyor. 5 programa sahip olan fırın, güçlü pişirme özelliği sayesinde yemekleri kısa sürede hazır hale getiriyor. LCD ekranı ürüne şık bir görünüş katarken kolay kullanım imkanı sağlıyor. Ayrıca 64 litre iç hacmi sayesinde daha fazla pişirme alanı sunuyor. 5 gözlü ocak, şık inox görünümlü düğmeleriyle dikkatleri üzerine çekerken geniş yapısı aynı anda birkaç farklı yemek yapmanızı mümkün kılıyor. Gaz emniyet sistemi evde oluşabilecek kazaların önüne geçiyor. Bacalı ve bacasız kullanıma uygun olarak tasarlanan davlumbaz ise yüksek emiş gücü sağlıyor. 100 W motor gücü ve 3 kademeli hız ayarıyla istenmeyen kokuları anında temizliyor.

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7. Alveus Middle Ankastre ile yepyeni bir mutfak!

Sıradaki önerimiz olan Alveus Middle Ankastre, LPG ve doğal gaza uyumlu. Yüksek verimli yanış sitemine sahip olan ocak kısmı; 1 büyük, 2 orta ve 1 küçük göze sahip. Temperli siyah cam yüzey estetik görünüm sunarken otomatik ateşleme sistemi işinizi kolaylaştırıyor. A+ enerji sınıfında yer alan fırın aile ekonominize katkı sağlıyor. 76 litre olan iç hacmi daha fazla yemek pişirme alanı sunarken fırında bulunan iç aydınlatma sayesinde kapağı açmanızı gerek kalmıyor. Böylece içerdeki sıcak havayı koruyarak yemeğin pişme durumunu kontrol edebiliyorsunuz! Sette bulunan davlumbaz, 190 W motor gücüyle yemek kokularının etrafa sinmesine izin vermeden havayı temizliyor.

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8. Estetik bir duruş isteyenlere Luxell Ankastre!

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Luxell İkili Ankastre Set hoş görünümü ile mutfağınızın vazgeçilmezi olacak gibi görünüyor! 8 pişirme fonksiyonuna sahip olan fırın, buz çözme modu sayesinde donmuş yiyeceklerinizin kısa sürede çözülmesini sağlarken ısıya dayanıklı iç camı sıcak havayı içerde tutarak yemeklerin pişme süresini kısaltıyor. 650 m³/saat motor kapasitesine sahip olan davlumbaz, yüksek çekiş gücü ile yemek kokusunun mutfağa sinmesini engelliyor. Yıkanabilen alüminyum filtresi ise rahatça temizleniyor.

Şık duruşuyle gönülleri çalan Luxell İkili Ankastre Set hakkında detaylı bilgi almak ve hemen sepete eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Ferah mutfaklar için Silverline Ankastre!

Mutfakta profesyoneller gibi hareket etmek isteyenlere harika bir önerimiz var, Silverline Ankastre! Hassas çalışma disiplinine sahip olan set, yemeklerin tam kıvamında pişmesini sağlarken kokuların mutfağa yayılmasına engel oluyor. Emniyet sistemi sayesinde güvenle kullanabileceğiniz ankastre set, enerji tasarrufu yaparak bütçenizi koruyor. Kaliteli malzemesi sayesinde uzun yıllar sorun yaşamayacağınız Silverline Ankastre Set'i hemen satın alabilir, kolayca uyum sağlayacağınız ara yüzü sayesinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz!

Sizi mutfağın şefi yapacak Silverline Ankastre Set'i daha detaylı incelemek ve güvenle satın almak isterseniz sizi böyle alalım.

10. Mutfakta harikalar yaratmanız için Ferre sizinle!

Mutfağınızı bambaşka bir görünüme kavuşturmak ister misiniz? Cevabınız "Evet" ise Ferre Cream New Rustic Ankastre Set'e bakmadan geçmemelisiniz. Muhteşem krem rengiyle klasiklerin dışına çıkan set şık olduğu kadar kullanışlı! 3 kademeli hız ayarına sahip olan davlumbaz, bacalı ya da bacasız olarak kullanılabiliyor. 4 gözlü ocağı ise aynı anda birden fazla yemek yapmaya olanak tanıyor. 0+5 fonksiyonlu fırını sahip olduğu analog ekranı, tel ızgarası ve turbo fanı ile mutfağınıza pratiklik katmaya geliyor!

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