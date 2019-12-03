Mutfağınızdaki sır! Bir haftada saçınızın uzamasını sağlayan 5 malzeme

İşte test edilmiş, kolaylıkla hazırlayacağınız birkaç tarif.
Soğan suyu saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olarak daha dolgun ve uzun saçlara kavuşmanızı sağlar. Zengin antibakteriyel özellikleri nedeniyle kepekle savaşabilir ve saçınızın genel durumunu iyileştirebilir. İki çorba kaşığı soğan suyunu bir bal kaşığı bal ile birleştirin ve saçınıza kökten uçlara uygulayın. Şampuanlayın ve bol suyla durulayın. İşlemi haftada iki kez tekrarlayın.
Yumurtalar saç köklerini besleyen ve sağlıklı saç büyümesini teşvik eden çinko, kükürt, demir, fosfor, iyot ve protein bakımından zengindir. Yumurta akını, balı ve zeytinyağını çırpın saçınıza sürün ve 30 dakika bekletin hafif bir şampuanla durulayın.
Patates ayrıca sağlıklı saç büyümesini sağlayan potasyum, demir, kalsiyum ve protein bakımından da zengindir. Birkaç patatesi karıştırın ve suyunu çıkartın. Suyu kökten uca sürün durulamadan önce 15 dakika bekletin. Bu işlemi haftada üç kez tekrarlayın. Suyu kullanmanın başka bir yolu da yumurta akı ve biraz balla birleştirmektir. Saç derinize ve saçınıza sürün ve şampuanla durulamadan önce 2 saat bekletin. İşlemi her hafta bir kez tekrarlayacaksınız.
Muz, saçlarınızın büyümesine yardımcı olan potasyum, A, E ve C Vitaminlerini içerir. Saçınızı nemlendirir ve saç dökülmesini önler. Muzu ezin macun haline getirin ve saçınıza masaj yapın. Bir duş başlığı ile örtün ve 45 dakika bekletin. İşlemi haftada bir kez tekrarlayın.
Sarımsak yeni saçların büyümesini uyarır ve kan dolaşımını artırır. Aynı zamanda antibakteriyeldir, yani kepek yapan mantarla savaşır. Üç diş sarımsağı ezin, 3 yemek kaşığı hindistancevizi yağı ya da zeytinyağı ile kaynatın. Soğumaya bırakın. Kökten uca uygulayın. Haftada 3 kez tekrarlayın.
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