Mutfağınızdaki sır! Bir haftada saçınızın uzamasını sağlayan 5 malzeme

İşte test edilmiş, kolaylıkla hazırlayacağınız birkaç tarif.

SOĞAN SUYU

Soğan suyu saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olarak daha dolgun ve uzun saçlara kavuşmanızı sağlar. Zengin antibakteriyel özellikleri nedeniyle kepekle savaşabilir ve saçınızın genel durumunu iyileştirebilir. İki çorba kaşığı soğan suyunu bir bal kaşığı bal ile birleştirin ve saçınıza kökten uçlara uygulayın. Şampuanlayın ve bol suyla durulayın. İşlemi haftada iki kez tekrarlayın.

YUMURTA

Yumurtalar saç köklerini besleyen ve sağlıklı saç büyümesini teşvik eden çinko, kükürt, demir, fosfor, iyot ve protein bakımından zengindir. Yumurta akını, balı ve zeytinyağını çırpın saçınıza sürün ve 30 dakika bekletin hafif bir şampuanla durulayın.

PATATES SUYU

Patates ayrıca sağlıklı saç büyümesini sağlayan potasyum, demir, kalsiyum ve protein bakımından da zengindir. Birkaç patatesi karıştırın ve suyunu çıkartın. Suyu kökten uca sürün durulamadan önce 15 dakika bekletin. Bu işlemi haftada üç kez tekrarlayın. Suyu kullanmanın başka bir yolu da yumurta akı ve biraz balla birleştirmektir. Saç derinize ve saçınıza sürün ve şampuanla durulamadan önce 2 saat bekletin. İşlemi her hafta bir kez tekrarlayacaksınız.