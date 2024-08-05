Mutfağınızdan derhal atmanız gereken 5 şey! Vücuda verdiği zarar inanılmaz

Günlük hayatımızın birçoğunu mutfakta geçiriyoruz. Mutfakta kullanılan eşya seçimi sağlığı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Sağlığımızı korumak için tükettiğimiz besinler kadar mutfakta kullanılan eşyaların içeriği de oldukça önemli. Bu 5 mutfak eşyasını evinizde kullanıyorsanız yiyeceklerinize ve kendinize fark etmeden tehlike saçıyor olabilirsiniz.

1) ALÜMİNYUM TEPSİ/SAHAN/TENCERE

Alüminyum nörotoksik bir maddedir yani merkezi sinir sistemine zarar verir. Alzheimer ve ALS dahil olmak üzere birçok hastalığa neden olabilmektedir. Özellikle asitli ve tuzlu yiyeceklere bulaşma riski yükseliyor. Yaz domateslerinizi çelik tencerede kaynatmak sizin için daha sağlıklı olacaktır.

2) TEFLON TAVA

Ham maddesi perflorooktanik asit (PFOA) sentetik bir kimyasaldir. 2006 yılında EPA, PFOA'nın kanserojen sınflandırmasında olduğunu doğruladı. Araştırmalar kanserin yanı sıra kadınlarda düşük riskini de artırdığını gösteriyor.

3) BEYAZ YAĞLI KAGIT

Kağıdı beyazlatmak için kullanılan kimyasallar özellikle yüksek ısı ile gıdaya yapışarak sağlık için çok tehlikeli bir hale gelir. Mümkünse kağıt kullanmayın veya ağartılmamış olanları tercih edin.

4) ALİMİNYUM FOLYO

Soğuk ve kuru gıdaları sarmak için kullanmanızda bir sakınca olmasa da, ısıyla temas olacak veya yağlı besinlere bulaşması nedeniyle aliminyum folyoyu çok dikkatli kullanmalısınız.

5) PLASTİK KESME TAHTASI

Keserken sadece sebze meyveleri değil aynı zamanda da tahtayı da kesip mikro parçacıkların besinlere yapışmasını sagliyoruz. Böyle olunca da yemeklerle plastik yiyoruz. Hormonlarımız bozuluyor ve genetik olarak da evlatlarımıza sağlıksız bir genetik miras birakiyoruz. Cam kesme tahtası plastik kesme tahtasına göre daha sağlıklıdır.