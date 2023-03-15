Mutfağınızdan eksik etmeyin! İltihabı kurutuyor, kansere karşı koruyor

Kuşkonmaz sebzesi Eski Yunan ve Romalılar'dan beri çok sevilen değerli bir besin kaynağıdır. Günümüzde sıklıkla tüketilen sebzeler arasında yer almayan kuşkonmazın içerisinde çok sayıda vitamin ve mineral bulunuyor. Genellikle buharda pişirme ve haşlama yoluyla tüketilen kuşkonmazın faydaları saymakla bitmiyor. Kuşkonmazın faydalarını duyanlar bu mucizevi sebzeyi her hafta tüketmeye çalışıyor.

KUŞKONMAZIN FAYDALARI

KANSERLE SAVAŞIR

Kanserin yarattığı sorunların hafifletilmesinde faydalı olduğu düşünülen kuşkonmazdaki saponin bileşenlerinin kanser hücrelerinin ölümünde etkili olduğu bir araştırmada bulunmuştur. Araştırmaya göre kanser hücrelerinin büyümesine engel olduğu belirtilmiştir. Yine bir başka bileşen olan sülforafanın kanser önleyici özelliği araştırma aşamasındadır. Kuşkonmazın bir folat kaynaması olması, onun kolon, pankreas ve yemek borusu kanserlerine karşı risk azaltıcı olarak anılmasını sağlayabilir. Kısacası kuşkonmazın kansere karşı mücadelede bir destekleyici olduğu bilinmelidir.

BÖBREK TAŞLARININ DÜŞMESİNDE YARDIMCI OLUR

Mesane, böbrekler ve üretrayı da kapsayan idrar yollarını koruduğu düşünülen kuşkonmaz, bunu bir yeşil sebze olması ile yapar. Antibakteriyel özellik gösteren bu sebze enfeksiyonlara neden olan bakterilerin büyümesine engel olmada etkilidir. Kuşkonmaz deyince akla idrar söktürücü olması gelir. İdrar yolu enfeksiyonlarından korunmak için önemlidir. İdrar söktürücülüğü ile kuşkonmaz, böbreklerdeki atıkların temizlenmesi ve böbrek taşlarının önlenmesinde tüketilmesi gereken bir besindir.

İLTİHAPLA MÜCADELE EDER

Güçlü antioksidanları kuşkonmazı iltihapla ile mücadelede güçlü kılar. Kuşkonmaz, kalp hastalığına götürebilen iltihaplanmaların da savaşçısı görülür. Anti-inflamatuar özelliği sayesinde kuşkonmaz, sırt ve baş ağrıları ile birlikte romatizma ve gut sorunlarına da iyi gelir.

KALP SAĞLIĞINI KORUR

K vitamini kalp sağlığı için elzemdir. Kanın pıhtılaşmasını sağlarken damarların sertleşmesini önlemeye yardımcı olur. Bu noktada kan basıncının düşürülmesinde önemli rol oynar. Çözünür lifli yapısı ile de kardiyak sorunlara karşı sağlıklı bir besin tercihi olur. Lif kolesterol seviyelerinin korunması için tüketilmelidir. Ayrıca kuşkonmazdaki bir çeşit B vitamini olan tiamin, aminoasit homosistein seviyelerini dengeler. Yine folatın kalp hastalıkları riskini düşürmede etkisi vardır.

BEYNİ GÜÇLENDİRİR

C ve E vitaminleri Alzheimer riskini düşüren en güçlü iki vitamindir. İleri yaştaki kişilerde bilişsel bozukluğu ve gerilemeyi önlediği araştırmalarla kanıtlanmaya çalışılmıştır. Kuşkonmazdaki folatın morali yükseltici ve sinirliliğe karşı destekleyici bir etkisi mevcuttur. Depresyon tedavisine de yardımcı olduğu söylenir. Araştırmalar düşük folatın depresyona zemin hazırladığını ortaya koyuyor. Folat bunların yanı sıra epilepsi nöbetlerinde de yardımcı olabilir.

SİNDİRİMİ DESTEKLER

Şüphesiz lifli bir sebze olan kuşkonmazın besinlerin bağırsaklarda parçalanmasını kolaylaştırır. İnülin lifi sindirim sürecini iyileştirir. Lif kadar zengin bir su deposu olan kuşkonmaz, kabızlığın önlenmesine etkilidir. Prebiyotik kaynağı olması da kuşkonmazı, süper bir besin yapar. Prebiyotikler bağırsaklardaki iyi bakterileri besleyip iyi ve kötü bakterilerin dengelenmesini sağlar. Şişkinlik en yaygın sindirim problemlerindendir. Kuşkonmaz iyi bir idrar söktürücü olarak da fazla suyun dışarı atılmasına yardımcı olarak şişkinliğin inmesinde faydalı olabilir.

KEMİK SAĞLIĞI GÜÇLENDİRİR

Güçsüz kemikler K vitamini eksikliğine bağlanır. Bir bardak kuşkonmaz ise günlük K vitamini ihtiyacınızın yarısından fazlasını karşılamanızı sağlar. K vitamini vücutta kalsiyumun emilimi açısından da önemlidir. İdrar ile kalsiyumun atılmasına engel olarak kemik sağlığının korunmasını ve kemik erimesinin önüne geçilmesi için rol oynar. Kemik mineral dengesini sağlar ve kemik yoğunluğunu korur. Kuşkonmazdaki demir, kemik ve eklemleri güçlendirir. Yine prebiyotik yapısı ile kalsiyum emilimini artırarak kemik sağlığına katkı sağlar.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KORUR

Kuşkonmazdaki glutatyon kanserojen maddeleri yok edici bir etki gösterir. Glutatyon bağışıklık sisteminde önemli fonksiyonu olan bir bileşiktir. Bunun yanı sıra kuşkonmazdaki prebiyotikler ile de bağışıklık güçlenirken soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı verilen savaşlar daha kolay kazanılabilir. Yine kuşkonmazı bağışıklık üzerinde söz sahibi yapan bir diğer özelliği de antioksidanlar zenginliğidir. B vitamini içeriği de kuşkonmazı enerji veren bir besin yapar. Lifler sayesinde de kan şekeri dengelenir.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Kan şekeri dengesini sağlamada başarılı olan kuşkonmaz, insülin üretimini artırarak vücudun glukozu emmesine yardım eder.

DOĞURGANLIĞI VE YUMURTA KALİTESİNİ ARTIRIR

Folat kaynağı olarak tabii ki hamileye yardımcı olur. Folat, fetüsün gelişmesini, doğum kusurları riskinin azalmasını sağlar. Hamile kadınlar günde en az 400 mcg folat almalıdır. Folat, doğurganlıkta da önemlidir. Glutatyon içeriği ise doğurganlığı ve yumurta kalitesini artırır.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUYARAK GÖRÜŞ KALİTESİNİ ARTIRIR

A vitamini retinanın ışığı emmesinde yardımcıdır. Bu da doğrudan göz sağlığını etkiler. Antioksidan olarak kuşkonmaz, yaşa bağlı gelişen makula dejenarasyonu (katarakt) gibi sorunlara karşı koruyucudur. Lutein ve zeaksantin antioksidanı katarakta karşı korurken, E vitamini görüş kalitesini artırır.

CİLT GÜZELLİĞİ SAĞLAR

Cilt temizliğinde ve sivilce tedavisinde de kuşkonmaz önemlidir. C ve E vitaminleri cilt tonunda bir iyileşme sağlar. C vitamini özellikle cildi nemlendirir ve besler.

