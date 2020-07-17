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Mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandılar! Polise, 'Size şaka yapıyorduk' dediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 22:15 | Son Güncelleme

Çorum'da, çeşitli suçlardan aranan 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerden 2'si saklandıkları mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandı. Şüpheliler polise 'biz size şaka yapıyorduk' dedi.

Mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandılar! Polise, 'Size şaka yapıyorduk' dediler

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık, yaralama ve silahlı tehdit suçlarından haklarında 5 ay ile 6 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 19 adrese baskın yapan ekipler, aranan şüphelilerden 6'sını yakalayarak gözaltına aldı.

"BİZ SİZE ŞAKA YAPIYORDUK"

Operasyonda, evlerinin mutfak bölümündeki tezgahının altından duvarı delerek yaptıkları gizli bölmede saklandıkları tespit edilen 2 şüpheli, polislerin dikkati sonucu yakalandı. Polislerin ikazı üzerine gizli bölmeden çıkan kadının 'biz size şaka yapıyorduk' demesi dikkat çekti.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 5'i, mahkemece tutuklandı, hakkında para cezası bulunan kişi ise cezayı ödemesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

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