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  4. Mutlaka deneyin! Bu hareketi 10 saniye yapamıyorsanız erken ölebilirsiniz

Mutlaka deneyin! Bu hareketi 10 saniye yapamıyorsanız erken ölebilirsiniz

22.06.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar, yeni ortaya çıkan çalışmalarını yayınladı. Çalışmaya göre 10 saniye boyunca, tek ayak üzerinde dengede duramayanlar durabilenlere göre erken ölebilir. 12 yıl süren çalışmanın sonucuna göre; denge sorunu yaşayanların 10 yıl içinde ölme ihtimali iki kat fazla. Araştırmacılar, yaşlı insanlar için rutin sağlık kontrollerine bir denge testinin dahil edilmesi gerektiğini öne sürüyorlar.

Mutlaka deneyin! Bu hareketi 10 saniye yapamıyorsanız erken ölebilirsiniz

Denge ve ölüm arasında bağlantı araştırmaları yapan bilim insanları çarpıcı sonuçlar elde etti. İngiltere, ABD, Avustralya, Finlandiya ve Brezilya'dan uluslararası bir uzman grubu, denge ve ölüm oranı arasındaki ilişkiyi inceleyen, türünün ilk örneği olan 12 yıllık bir çalışmayı tamamladı.

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51-75 yaş arası 1702 kişinin incelendiği araştırma sonucuna göre, denge sorunu yaşayanların 10 yıl içinde ölme ihtimali iki kat fazla. Dengesi zayıf olan kişilerin zihinsel gerileme testlerinde daha kötü performans gösterdiği ve bunama ile bir bağlantı olduğunu düşündürüyordu.

SAĞLIK KONTROLÜNE DAHİL EDİLMELİ

Bilim insanları ortaya çıkan sonuçlardan sonra denge testinin rutin kontrollere eklenmesi gerektiğini vurguladı.

Çalışma için 2008-2020 yılları arasında yaşları 51 ile 75 arasında değişen ve yürüyüşü stabil olan toplam bin 702 kişi takip edildi.

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Başlangıçta, katılımcılardan herhangi bir ek destek olmaksızın 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde durmaları istendi.

HER İKİ AYAKTA EN FAZLA ÜÇ DENEMEYE İZİN VERİLDİ

Katılımcıların yüzde 21'i testi geçemedi. Sonraki on yılda 123 kişi çeşitli sebeplerden öldü. Yaş, cinsiyet ve altta yatan koşulları hesaba kattıktan sonra, 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde desteksiz duramamak, herhangi bir nedenden dolayı ölüm riskini yüzde 84 oranında artırdı.


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