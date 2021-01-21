Mutlu bir evlilik için cinsel yaşam nasıl olmalı? Seksi sıkıcı olmaktan kurtaran altın değerinde ipuçları (Videolu)

Mutlu bir evlilik için, kadın ve erkeğin birlikte bu uyumu yakalayabilmesi gerekir. Eğer taraflardan birisi cinselliği sürekli yaşamak istiyorsa ve karşı taraf bu konuda çok hazır değilse, orada bir sıkıntı baş gösterebilir.
Çiftlerin mutlu bir evlilik yaşamaları koşulları arasında; sağlıklı iletişim, birlikte hareket edebilme, sağlıklı bir cinsellik olduğunu söyleyebiliriz.
Sağlıklı bir cinsel hayatın sıklığı çok önemlidir. Bu tamamen kişilerin kendilerini rahat hissedecekleri biçimde gözden geçirilmelidir. Her iki taraf kendilerine iyi gelen noktaları netleştirip birlikte hareket etmeyi sağlarsa, cinsellik konusu keyif alınan bir eylem halini alır.
Cinsellikle ilgili meselelerin konuşulması gerekir ki, taraflardan biri diğerini haz alacak noktaya taşıyabilsin.
Yatak odasında işleri eğlenceli ve heyecanlı kılmanın farklı yolları vardır. Eşinizle seksin ikiniz için de tatmin edici olmasını sağlamak için bu tekniklerden herhangi birini deneyin.
İyi iletişim
İletişim, evlilik ilişkisinde sağlıklı ve aktif bir cinsel yaşamın anahtarıdır, bu yüzden birbirinizle daha fazla konuşun ! Yüzeysel şeyler hakkında sohbet etmek eğlenceli olabilir, ancak gerçekten yakınlık kurmak için daha derine inmeyi unutmayın.
En içteki duygu ve düşüncelerinizi düzenli olarak birbirinizle paylaşın. Cinsel yakınlık, devam eden bir keşif sürecidir. İletişim yoluyla gerçek yakınlık, seksi harika kılan şeylerden biridir.
İstek ve beklentileri paylaşın
Açıkça konuşun ve cinsel isteklerinizi paylaşın. Ne istediğiniz konusunda açık ve dürüst olun. Partnerinizi eleştirmek için bu zamanı kullanmak istemezsiniz. Yatak odasında ne istediğinizi ve sizi neyin iyi hissettirdiğini söyleyin.
Sevişmeyle ilgili beklentileriniz hakkında birbirinizle konuşun. Yanlış veya karşılanmamış beklentiler evliliğinize zarar verebilir. Beklentileriniz partneriniz tarafından karşılanmıyorsa, bunu nazikçe ve hassas bir şekilde iletin.
Plan yapın
Hayat yoğun işleriniz yoğun olabilir ancak bu seks hayatınızı etkilememeli. Birbirinizle cinsel ilişkiye girmeyi planlayın. Bazı insanlar programlamayı sevmeyebilir ancak bunların hepsi nasıl baktığınıza bağlıdır. Spontane seks kadar heyecan verici planlar yapabilirsiniz. Gün boyunca flört etmek veya bir 'seks tarihi' belirlemek beklenti oluşturabilir.
Ruh halinizi önceden ayarlamaya çalışın. Partnerinize, gün boyunca notlar, e-postalar, mesajlar, telefon görüşmeleri, sarılmalar veya diğer çapkın jestlerle önemsediğinizi ve onu düşündüğünüzü bildirin.
Adım atan olun
Eşinizin, evliliğinizde romantizmden sorumlu olan tek kişi olmasını beklemeyin. Yakın ve başarılı bir ilişkiye sahip olmak için ikinizin de sorumluluk alması gerekiyor.
Sık sık el ele tutuşun ve sevgi gösterin. Kadınların seks arzusuna sahip olmak için özellikle sevildiklerini ve bağlı olduklarını hissetmeleri gerekir. Randevu geceleri ve diğer yeni aktiviteler için birlikte zaman ayırın ve yeni şeyler denemeye açık olun!
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