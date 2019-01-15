Mutlu eden besinler neler?

Yemek başlı başına bir mutluluk kaynağı sayılsa da, bizi asıl mutlu eden oburca, her şeyden yemek değildir. Sözünü ettiğimiz daha ziyade vücudunuzda yaptığı hormonal ya da biyokimyasal etkilerle size kendinizi iyi hissettiren besinlerden yemek! Gerçekten de son yıllarda yapılan çok sayıda bilimsel araştırmayla, insanların özellikle bazı besin türlerini belli miktarlarda tükettiklerinde vücutlarında mutluluk veren hormonların arttığı ve o bireylerin de bu durumu gerçekten hissettiklerini ifade ettikleri tespit edildi. SÜTLÜ DEĞİL, BİTTER ÇİKOLATA MUTLU EDİYOR



Yiyecekler ve beyin arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalarda bazı besin gruplarının, beyinde “mutluluk hormonu” olarak adlandırdığımız endorfinlerin artmasına neden olduğu saptanmış. Bu besinlerin başında çikolata geliyor. Yani arada tükettiğiniz küçük bir miktar bitter çikolata size kısa süreliğine de olsa mutluluğun kapısını açabiliyor. Peki neden sütlü değil de bitter? Çünkü endorfinlerin üretilmesi için çikolatadaki kakao miktarının yüksek olması gerekiyor. Öte yandan bizim gibi Akdeniz bölgesi insanlarında yaygın görülen süt şekerine karşı tahammülsüzlük (laktoz intoleransı) gibi durumlar nedeniyle, mutlu olayım derken sindirim sorunlarıyla karşı karşıya kalmak da bir ihtimal…

MUTLULUĞUN ANAHTARI: TURŞU VE KEFİR Sindirim sorunları demişken, bağırsaklarımızın metabolizmamız üzerinde çok önemli etkilere sahip olduğunu biliyoruz. Mikrobiyata dediğimiz bağırsak bakterilerinin doğal içeriğinde oluşabilecek değişiklikler, başta anksiyete ve depresyon olmak üzere pek çok duygudurum değişikliğiyle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle bağırsak mikrobiyatamızın sağlıklı kalmasını destekleyen probiyotik gıdalar, aynı zamanda duygu dünyamızı da olumlu etkiliyorlar. Hollanda’da yapılan bir çalışmada, dört hafta süreyle probiyotik alan bireylerin ruh hallerinin olumlu etkilendiği ve kendilerini daha pozitif hissettikleri saptanmış. Bu durumda bağırsaklarımızın sağlıklı kalması için ev yapımı yoğurt, kefir, turşu ve sebze ağırlıklı beslenmek bizi mutlu edecektir dersek yanlış olmaz! SOMON, CEVİZ, YUMURTA... Vücutta bazı vitamin ve minerallerin eksikliği önemli sağlık sorunlarına yol açarken bu durum, mutluluk veren hormonların yapımının azalmasına da sebep olarak ruh halimizi olumsuz etkileyebilir. Bu vitamin ve minerallerin başında beynimize anti-depresan ve mutluluk verici etkisi olan serotonin, dopamin ve endorfin hormonlarının üretiminde görev alan kalsiyum, folik asit, krom ve magnezyum gelir. Serotoninin ön maddesi triptofan aminoasidi yönünden zengin olan somon, ton balığı, sardalya balıklarının, tavuk ve hindi gibi kümes hayvanlarının, yumurta, ceviz, sığır ve kuzu etlerinin yanı sıra mercimek, nohut, bezelye gibi kuru baklagillerin mutlaka günlük diyetimizde yer alması gereklidir.