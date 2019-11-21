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Mutlu evliliğin sırrı ayda 5 gün ve geceyi ayrı geçirmek!

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AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yeni yapılan bir ankete göre mutlu evliliğin sırrı ayda beş günü ve geceyi ayrı geçirmek. Böylece çiftlerin birbirlerini ne kadar özlediklerini fark etmeleri sağlanıyor ve tutkular ortaya çıkıyor. Söz konusu ankete katılanlar da bu süreç zarfında evden uzakta olduklarında ilişkilerinde daha mutlu olduklarını söylüyorlar.

Mutlu evliliğin sırrı ayda 5 gün ve geceyi ayrı geçirmek!

İngiltere'de yapılan 2 bin kişinin katıldığı yeni bir anket çalışmasına göre ayrı kalmak çiftleri birbirlerine daha çok yakınlaştırıyor.

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2 bin kişinin katıldığı yeni bir anket çalışmasına göre ayrı kalmak çiftleri birbirlerine daha çok yakınlaştırıyor. Sonuca göre 10 kişiden sekiz çift, birbirlerinden ayrı olmayı mutlu evliğin bir sırrı olduğunu söylüyor.

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Katılanların yüzde 74'ü de ayrılma süresinin yatak odasında ateşli dakikaları sağladığını ifade ediyor.

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Çalışan anne babaların beşte biri ise çocuklardan ayrı kalabilecek bir molaya ihtiyaç duyuyor.

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Ancak ayrılık daha kısa ya da daha uzun olmamalı. Uzmanlara göre optimum ayrılık süresi 5 gün.

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Çalışmanın diğer avantajları arasında büyük yataklı bir otelde tek başına kalmak, televizyonda istediği programı izlemek, duş alma süresini istediği kadar uzatabilmek ve kahvaltıyı istedikleri saatte yapmak da yer alıyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
O beş Gün İçerisinde Farklı İlişkiler araya girmesinnn, Mazallah daha kötü hüzünlere yol açabilir:-)
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