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"Mutlu şehrin" insanları sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 16:16 | Son Güncelleme

Yeşilay tarafından "Sağlıklı yaşam için bir nedenim var bir de bisikletim" sloganıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen bisiklet turuna çok sayıda Sinoplu katıldı

SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 yılı araştırmalarına göre Türkiye'nin en mutlu şehri olarak belirlenen Sinop'ta, Yeşilay tarafından "Sağlıklı yaşam için bir nedenim var bir de bisikletim" sloganıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen bisiklet turu ilgi gördü.

Aşıklar Parkı önünden başlayan bisiklet turuna, çocuklar da küçük bisikletleriyle katılarak renkli görüntüler oluşturdu.

Vali Köksal Şakalar, bisiklet turu öncesi yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın sağlıklı yaşam için gerçekleştirdiği çalışmaların önemini vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti.

Yeşilay Sinop Şube Başkanı Erkal Boz da Türkiye genelinde 50 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin geleneksel hale getirildiğini belirterek, sağlıklı yaşam için pedal çevirenlere teşekkür etti.

Vali Köksal Şakalar tarafından verilen başlama işaretiyle vatandaşlar bisikletleriyle şehir turu attı. Etkinlik sonunda kurayla belirlenen üç kişiye bisiklet hediye edildi.

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Anahtar Kelimeler:
bisiklet sinop Vali Köksal Şakalar Yeşilay

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