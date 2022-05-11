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Mutluluk Çubuğu nedir? Mutluluk Çubuğu kimlere takılır, fiyatı ne kadar?

11.05.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutluluk Çubuğu nedir? İstanbul'da Y.S. isimli genç adamın yaptırdığı operasyon dolayısıyla his kaybı yaşadığı yönündeki haberlerin ardından merak konusu oldu. Hem operasyona ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler, hem de çıkan haberler sebebiyle konuya dair detayları merak eden vatandaşlar internette, mutluluk Çubuğu nedir? Mutluluk Çubuğu kimlere takılır, fiyatı ne kadar? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

Mutluluk Çubuğu nedir? Mutluluk Çubuğu kimlere takılır, fiyatı ne kadar?

Mutluluk Çubuğu operasyonu geçiren Y.S. isimli adam malzeme eksikliği gerekçesiyle operasyonu aceleye getiren doktor yüzünden zor günler yaşadığını, his kaybı sebebiyle intiharın eşiğine geldiğini ifade etti. Basında yer alan haberler sonrası, mutluluk Çubuğu nedir? Mutluluk Çubuğu kimlere takılır, fiyatı ne kadar? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin bilgiler haberimizde...

MUTLULUK ÇUBUĞU NEDİR?

Mutluluk çubuğu aslın bir penis protezidir.

Mutluluk çubuğu; sertleşme sorunu olan kişiler için cerrahi bir operasyonla takılır.

Ereksiyon hapları , vakum cihazları, enjeksiyon tedavisi gibi tedavilere yanıt vermeyen kişilere yapılan bu operasyon söz konusu sorunun tek çözümüdür.

MUTLULUK ÇUBUĞU KİMLERE TAKILIR?

Mutluluk çubuğu, ereksiyon hapı kullanmalarına karşın, vakum cihazları ve enjeksiyon tedavilerine yanıt vermeyen sertleşme problemi olan kişilere takılır. Diabet ve prostat kanseri sebebiyle sertleşme sorunu yaşayan kişiler için de bu operasyon uygulanabilmektedir.

MUTLULUK ÇUBUĞU FİYATI NE KADAR?

Mutluluk çubuğu yani penis protezi ameliyatları farklı bir durum oluşmaması halinde yaklaşık olarak 1- 1.5 saat sürer.

Peniste bulunan süngerimsi dokuların ameliyatla kaldırılması sonucu boşalan kanallara silindir şeklinde 2 adet mutluluk çubuğu yerleştirilir.

Penisin boyu ameliyat sırasında hekim tarafından ölçüm çubuğuyla ölçülür ve kişinin anatomine (penisinizin boyuna) en uygun olan protez takılır.

Silindirler tamamen deri altına gizlenecek ve dışarıdan kesinlikle farkedilmeyecek şekilde özel bir cerrahi operasyonla yerleştirilmektedir.

3 tip mutluluk çubuğu vardır:

Tek Parçalı (Malleable-Bükülebilir ve gizlenebilir)

Üç Parçalı X (3 Parçalı Şişirilebilir Enine Genişleyebilebilen)

Üç Parçalı AX (3 Parçalı Şişirilebilir Hem Enine Hem Boyuna Genişleyebilen)

Fiyatlar hekime ve yapılacak operasyona göre değişiklik gösterdiğinden konuya dair doktordan bilgi alınmalıdır.

MUTLULUK ÇUBUĞU TAKTIRAN HASTALAR NE ZAMAN CİNSEL İLİŞKİYE GİREBİLİR?

Mutluluk çubuğu taktıran hastalar istedikleri zaman cinsel ilişkiye girebilirler.

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