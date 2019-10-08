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Mutlu'nun ölümüyle ilgili yeni gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 11:47 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'tan, sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşmak için İzmir'e gelen ve Çeşme ilçesinde urganla kendisini ağaca asıp, yaşamına son veren Mutlu K.'nin (23) ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Mutlu'nun ölümüyle ilgili yeni gelişme

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - ZONGULDAK'tan, sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşmak için İzmir'e gelen ve Çeşme ilçesinde urganla kendisini ağaca asıp, yaşamına son veren Mutlu K.'nin (23) ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı. Mutlu K.'nin, Manisa'da yaşayan T.D.'den (19) olumsuz yanıt aldığı ve taksiyle Çeşme'ye gidip, marketten urgan aldığı, iş yeri sahibine de salıncak yapacağını söylediği ortaya çıktı.
11 Ağustos'ta, Zonguldak'daki evinden çıkan ve babasına, sosyal medya üzerinden tanıştığı kızla buluşmak için İzmir'e gideceğini söyleyen Mutlu K., 28 Eylül'de, Çeşme ilçesinde kaçak göçmenleri kovalayan polis ekipleri tarafından, urganla ağaca asılı halde bulundu. Mutlu K.'nin cesedinde bozulma ve çürümeler meydana geldiği tespit edildi. Kastamonu Üniversitesi Elektrik Enerji Üretim İletim ve Dağıtım bölümü mezunu gencin cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Kozluk ilçesine bağlı kırsal Kızılcakese Mahallesi'nde toprağa verildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı derinleştiren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Mutlu K.'nin telefonunu incelemeye aldı. Gencin, buluşmak için geldiği T.D.'den olumsuz yanıt aldığı ve bu yüzden hayal kırıklığı yaşadığı tespit edildi. Mutlu K.'nin, taksiyle Çeşme'ye gittiği ve şoförü yol üzerindeki bir markette durdurup, buradan urgan aldığı ve market sahibine de salıncak yapacağını söylediği bildirildi. Urgan almadan önce de taksiyi bir eczanede durduran Mutlu K.'nin ağrı kesici aldığı ve T.D.'ye vermek için yanında getirdiği hediyeleri de çöpe attığı belirlendi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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