Muz çayı faydaları nelerdir? Muz çayı nasıl yapılır?

Tropikal besinler arasında kendine yer bulan muz, Güney Doğu Asya ülkelerinde yetiştirilir. Ülkemizde ise iklim olarak en uygun bölge olan Akdeniz'de yetiştirilmektedir. Bu bölgede yetiştirilen muzlar Anamur olarak bilinmektedir. Tüketimi oldukça fazla olan muz içerisindeki potasyum, magnezyum gibi mineralleri barındırmaktadır. Son zamanlarda muz çayı tüketimi artış göstermiştir. Muz çayının en bilinen özelliği ise uyku problemine iyi gelmesidir. Peki, muz çayı neye iyi gelir?

Muz çayı içmenin birden fazla yararı bulunmaktadır. Bunlardan en çok bilineni uykuya dalmada zorluk, depresyon, düşük bağışıklık gibi durumlarda kişilerin muz çayı içmeleri tavsiye edilir. Muz çayı yaparken kabuğu ile yapıldığında, kabuğunda bulunan antioksidan seviyesi daha yüksek olduğu için kabuklu olarak demlemek daha yararlıdır. Muz çayı faydaları:

Muz çayı çeşitli antioksidanlar bulundurmaktadır.

Vücudun sıvı seviyesini dengede tutar.

İçerisinde bulundurduğu potasyum sayesinde sağlıklı kan basıncın ve kas kasılmalarını düzenler.

Potasyum bakımından zengindir.

Uyku kalitesini iyileştirir ve uykuya geçmede yardımcı olan hormonların üretilmesini sağlar.

İçerdiği triptofan, seotonin ve melatonin gibi bileşikler sayesinde ruh hâlinin düzenlenmesinde olumlu etkileri vardır.

Kalp hastalığı riskini artıran şekerli içeceklerin yerine muz çayının kullanılması, şeker alımının azaltılmasında yardımcı olur.

Muz çayının içinde ki besinler kalp sağlığına iyi gelmesiyle birlikte kalp hastalığı ve inme riskini azaltır.

Muz çayı, hormon seviyelerini dengeleyecek dopamin ve serotonin içermesiyle depresyon, aksiyete gibi ruh hallerinin hafifletilmesine iyi gelmektedir.

İçinde bulundurduğu magnezyum minerali sayesinde kemiklerin güçlü olmasını sağlamaktadır.

Yaşlandıkça gerçekleşen kemik erimesinin önüne geçer.

Sindirim sisteminin düzenli olarak çalışmasına yardım etmesiyle, kabızlık şişkinlik gibi durumların önüne geçer.

Muz çayında bulunan C vitamini ve A vitamini ile bağışıklık sisteminin güçlenmesine fayda sağlar.

Muz çayı, tokluk hissi uyandırması sayesinde kilo verimine yardımcı olur.

Aynı zamanda sindirim sistemine olan faydası sayesinde kilo verimini destekler.

Muz çayı tarifi oldukça basittir. Muz çayı iki şekilde yapılabilen bir çaydır. Kabuklu ve kabuksuz yapılabilir. Öncelikle suyun kaynaması için ocağın altı açılır. Daha sonrasında su kaynamaya başladığı anda muz, kabuklu ya da kabuksuz dilimlenmiş bir hâlde kaynayan suya atılır. 15-20 dakika demleme işlemi gerçekleştirildikten sonra, muz çayı süzülür ve içmeye hazır hâle getirilir. Çaya tat katmak isteyenler isteğe göre tarçın ve bal ilave edip içebilirler.

Muz çayı nasıl demlenir?

Yapımı oldukça basit olan muz çayı en çok tercih edilen doğal çaylardan birisidir. Burada önemli noktalardan birisi bitki çaylarında genel olarak demleme yöntemi kullanılırken muz çayında demleme yöntemi kullanılmaz. Kaynayan suya atılarak yapılan muz çayı, 15-20 dakika kaynatıldıktan sonra bir süre ılık hâle gelebilmesi için dinlendirilir. Son aşamada süzme işlemi gerçekleştirildikten sonra içime hazır hâle getirilir.

Muz çayı zayıflatır mı?

Hiçbir besinin zayıflatıcı etkisi bulunmaz ancak içerdikleri sayesinde zayıflamaya destekleyici etkileri bulunur. Muz çayı kilo kontrolü için oldukça uygun bir çaydır. Metabolizmayı düzenlemesiyle birlikte, şişkinliğe, kabızlığı ve bu sebeplerden dolayı oluşan krampların önüne geçer. Böylece kilo verme sürecinde yardımcı olmaktadır. Burada önemli olan durum, kişinin diyet eşliğinde muz çayını tüketmesidir. Bu doğrultuda kullanıldığında zayıflamaya yardımcı olmaktadır. Kilo problemleri için uzman görüşü olmadan hiçbir tedavi ya da besin takviyesi tek başına kullanılmamalıdır.

Muz çayı adet söktürür mü?

Muz çayının faydaları oldukça fazladır. Metabolizma üzerinde olan etkisi sayesinde birçok hastalığa iyi gelmektedir. İçinde bulunan potasyum sayesinde kas kramplarına iyi gelirken sindirime olan faydası sayesinde şişkinliğin giderilmesinde önemli rol oynar. Muz çayı, kadınların adet dönemleri için kullanabilecekleri bir çay olarak bilinmektedir. Adet söktürücü özelliğiyle ilgili net bir bilgi olmasa da kas kramplarına iyi gelmesi sayesinde adet ağrılarına iyi gelir. Ancak regl dönemiyle ilgili herhangi bir rahatsızlık yaşanıyorsa mutlaka doktor kontrolüne gidilmeli ve doktor onayıyla takviyeler tüketilmelidir.



