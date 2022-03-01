Muz kabuklarını çöpe attığınıza pişman olmayın! Kabukları kullanabileceğiniz alanları duymaya hazır olun..

Muz, kuşkusuz ki yemesi en keyifli meyvelerden biri. Üstelik tek başına bir öğün yerine geçebilecek besleyiciliğe de sahip. Meyvesini keyifle tükettiğimiz, tatlıları ve pastaları süsleyen bu özel meyvenin kabukları da en az içi kadar değerli. Sağlıktan güzelliğe kadar pek çok alanda kullanabileceğiniz muz kabukları ile yapabileceklerinizi sizler için hazırladık…
Baş ağrısı özellikle migren atakları yaşam kalitenizi olumsuz etkileyebilir. Sürekli ağrı kesiciler kullanmak da bir süre sonra vücudunuz için yan etkiler ortaya çıkarabilir. Baş ağrısından ilaçsız olarak kurtulmak için ense ve alın bölgenize muz kabukları koyarak ağrınızı dindirebilir ya da hafifletebilirsiniz.
Olgun bir muz kabuğu içerdiği potasyum, magnezyum ve manganez ile dişlerinizdeki lekeleri gidermeye yardımcı olur. Uygulaması da oldukça basit. Dişlerinizi fırçalayıp duruladıktan sonra olgun bir muz kabuğunun iç kısmını dişlerinize iki dakika boyunca sürün. Sonrasında ağzınızı çalkalayın. Bu işlemi her gün tekrarlayabilirsiniz.
Muz kabuklarını küçük parçalar halinde keserek, bitkinin köklerine yakın bir yere gömün. Sonrasında hemen bitkinizi sulayın. Böylece toprağa kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum ve sülfür karışmasını sağlamış olursunuz.
Yarım bardak suya birkaç tane muz kabuğunu ekleyerek bir karıştırıcı ile macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Sonrasında parlaklığını kaybeden gümüşlerin üzerine macunu yumuşak bir bez ve eski bir diş fırçası yardımıyla uygulayın. Bol su ile kalan macunu temizlediğinizde gümüşlerin eskisinden daha parlak olduğunu görebilirsiniz.
Sinek ya da böcek ısırıklarından sonra cildinizde dayanılmaz kaşıntılar oluşabilir. Muz kabukları içerdiği E, C vitamini ve magnezyum sayesinde kaşıntıyı alarak cildinizi kısa sürede rahatlatır.
Cildinizi uygun bir temizlik malzemesi ile yıkadıktan sonra 10 dakika boyunca muz kabuğunun iç kısmını cildinize uygulayın. On beş dakika kadar bekleyip cildinizi durulayın. Muz kabuğunda yoğun olarak bulunan antioksidanlar ve yağ asitleri cilt sağlığınıza ve sivilcelerinize olumlu etki sağlar.
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