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Muz kabuklarını çöpe attığınıza pişman olmayın! Kabukları kullanabileceğiniz alanları duymaya hazır olun..

01.03.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok insanın severek tükettiği meyveler arasında muz ilk sıralarda yer alıyor. Muzun bol miktarda potasyum içerdiğini, tam da bu sebeple tam bir enerji deposu olduğunu biliyoruz. Peki, muzu afiyetle yerken çöpe attığınız kabuklarını aslında çok farklı alanlarda kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte muz kabuklarının pek de bilinmeyen faydaları ve kullanım alanları!

Muz kabuklarını çöpe attığınıza pişman olmayın! Kabukları kullanabileceğiniz alanları duymaya hazır olun..

Muz, kuşkusuz ki yemesi en keyifli meyvelerden biri. Üstelik tek başına bir öğün yerine geçebilecek besleyiciliğe de sahip. Meyvesini keyifle tükettiğimiz, tatlıları ve pastaları süsleyen bu özel meyvenin kabukları da en az içi kadar değerli. Sağlıktan güzelliğe kadar pek çok alanda kullanabileceğiniz muz kabukları ile yapabileceklerinizi sizler için hazırladık…

BAŞ AĞRISINI İLAÇ KULLANMADAN GİDERİN

Baş ağrısı özellikle migren atakları yaşam kalitenizi olumsuz etkileyebilir. Sürekli ağrı kesiciler kullanmak da bir süre sonra vücudunuz için yan etkiler ortaya çıkarabilir. Baş ağrısından ilaçsız olarak kurtulmak için ense ve alın bölgenize muz kabukları koyarak ağrınızı dindirebilir ya da hafifletebilirsiniz.

DAHA BEYAZ DİŞLERE KAVUŞABİLİRSİNİZ

Olgun bir muz kabuğu içerdiği potasyum, magnezyum ve manganez ile dişlerinizdeki lekeleri gidermeye yardımcı olur. Uygulaması da oldukça basit. Dişlerinizi fırçalayıp duruladıktan sonra olgun bir muz kabuğunun iç kısmını dişlerinize iki dakika boyunca sürün. Sonrasında ağzınızı çalkalayın. Bu işlemi her gün tekrarlayabilirsiniz.

BİTKİLERİNİZİ DE BESLEMEYİ İHMAL ETMEYİN

Muz kabuklarını küçük parçalar halinde keserek, bitkinin köklerine yakın bir yere gömün. Sonrasında hemen bitkinizi sulayın. Böylece toprağa kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum ve sülfür karışmasını sağlamış olursunuz.

GÜMÜŞLERİNİZİ KOLAYLIKLA PARLATIN

Yarım bardak suya birkaç tane muz kabuğunu ekleyerek bir karıştırıcı ile macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Sonrasında parlaklığını kaybeden gümüşlerin üzerine macunu yumuşak bir bez ve eski bir diş fırçası yardımıyla uygulayın. Bol su ile kalan macunu temizlediğinizde gümüşlerin eskisinden daha parlak olduğunu görebilirsiniz.

KAŞINTILARA DOĞAL ÇÖZÜM

Sinek ya da böcek ısırıklarından sonra cildinizde dayanılmaz kaşıntılar oluşabilir. Muz kabukları içerdiği E, C vitamini ve magnezyum sayesinde kaşıntıyı alarak cildinizi kısa sürede rahatlatır.

SİVİLCELER İÇİN DOĞAL YARDIMCI

Cildinizi uygun bir temizlik malzemesi ile yıkadıktan sonra 10 dakika boyunca muz kabuğunun iç kısmını cildinize uygulayın. On beş dakika kadar bekleyip cildinizi durulayın. Muz kabuğunda yoğun olarak bulunan antioksidanlar ve yağ asitleri cilt sağlığınıza ve sivilcelerinize olumlu etki sağlar.


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