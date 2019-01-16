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"Müzede Selfie Günü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 13:53 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ne gelenler öz çekim yaptı

GAZİANTEP (AA) - Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret edenler, "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300’den fazla müze ve ören yerinde kutlanan "Müzede Selfie Günü" kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi'nin girişi hazırlanan afişlerle süslendi. Afişlerin yanı sıra girişteki görevliler tarafından da bilgilendirilen ziyaretçiler, bol bol öz çekim yaptı.

Kente tatil amaçlı Antalya'dan eşiyle gelen Ceyhan Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı yerlerindeki tarihi mekanları ziyaret ettiklerini, şimdi de Güneydoğu turuna çıktıklarını söyledi.

Tur kapsamındaki ilk duraklarını "Müzede Selfie Günü" nedeniyle Gaziantep'e denk getirmeye çalıştıklarını ifade eden Çakar, "Bu bölgede çeşitli medeniyetler yaşamış. Onları incelemek istedik ama bugünü özellikle Gaziantep ve Zeugma Mozaik Müzesi'nde geçirmek istedik. Çünkü burası eşsiz bir yer. Özellikle ABD'den gelen parçaları görmek de çok iyi oldu." diye konuştu.

Kaptan olması nedeniyle çok yer gezdiğini ve gittiği yerlerde de müzeleri gezmeye özen gösterdiğini anlatan Çakar, Türkiye'deki eserlerin Avrupa'daki çoğu müzeyi kıskandıracak nitelikte olduğunu vurguladı.

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