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Müzenin dolabından kertenkelelerin atası çıktı! Başka bir sürüngen olarak etiketlenmiş

03.12.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de bir müzenin depolama dolabında kertenkelelerin atası olarak kabul edilen bir sürüngenin fosili bulundu. Bunun son yılların en önemli keşfi olduğunu belirten Dr. Whiteside, '''Clevosaurus ve bir başka sürüngen' olarak etiketlenmişti. Örneği araştırmaya devam ettikçe, aslında Tuatara grubundan çok günümüz kertenkeleleriyle daha yakından ilişkili olduğuna giderek daha fazla ikna olduk. X-ray taramalarını yaptık'' diyerek keşif sürecini anlattı.

Müzenin dolabından kertenkelelerin atası çıktı! Başka bir sürüngen olarak etiketlenmiş

İngiltere merkezli Bristol Üniversitesi ve Doğal Tarih Müzesi yetkilileri, dün basın açıklaması yaparak müzenin depo dolabında 1950’lilerde ‘yanlış olarak etiketlenmiş’ bir fosilin, günümüz kertenkelelerin atası olarak tespit ettiklerini duyurdu. Keşfin, bilinenin aksine kertenkele ve benzer aileye ait sürüngenlerin ortaya çıkışını 35 milyon geriye kaydırdığı vurgulandı. Keşfi yapan Dr. David Whiteside ve ekibi, fosile X-ray taraması yaparak inceledi ve numunenin günümüz kertenkeleleriyle ilişkili olduğunu ortaya koydu.

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BAŞKA BİR SÜRÜNGEN OLARAK ETİKETLENMİŞ

Bunun son yılların en önemli keşfi olduğunu belirten Dr. Whiteside keşif sürecini şöyle anlattı; “Numuneyi ilk olarak, Bilimsel Araştırma Görevlisi olduğum Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nin depolarında, Clevosaurus fosilleriyle dolu bir dolapta tespit ettim... Örneğimiz basitçe 'Clevosaurus ve bir başka sürüngen' olarak etiketlenmişti. Örneği araştırmaya devam ettikçe, aslında Tuatara grubundan çok günümüz kertenkeleleriyle daha yakından ilişkili olduğuna giderek daha fazla ikna olduk. Üniversitede fosillerin X-ray taramalarını yaptık ve bu, fosili üç boyutlu olarak yeniden oluşturmamızı ve kayanın içine gizlenmiş tüm minik kemikleri görmemizi sağladı.”

(DHA)

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