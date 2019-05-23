HABER

Müzik dinletilen çiçekler büyük gelişme gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:44 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Şehit Pilot Erdem Mut Ortaokulunda düzenlenen Tübitak 4006 Bilim Fuarında öğrenciler, çok değişik çalışmalarını sergilerken, bir grup örgencide müziğin çiçekler üzerindeki etkisi üzerine çalıştı.

Müzik dinletilen çiçekler büyük gelişme gösterdi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Şehit Pilot Erdem Mut Ortaokulunda düzenlenen Tübitak 4006 Bilim Fuarında öğrenciler, çok değişik çalışmalarını sergilerken, bir grup örgencide müziğin çiçekler üzerindeki etkisi üzerine çalıştı. 4 saksıya sardunya çiçeği diken öğrenciler, iki ay sureyle çiçeklerden birine, Klasik batı müziği, diğerine Tasavvuf müziği, bir başkasına da Hard rock müziği dinletirken dördüncü çiçeğe ise hiç müzik dinletilmedi. Klasik batı müziği dinleyen çiçek büyük gelişme sağlarken, onu Tasavvuf müziği dinleyen çiçek takip etti. Hard rock dinletilen çiçek ise biraz daha az gelişirken, hiç müzik dinletilmeyen çiçek ise çok cılız kaldı. 16 öğrenci, müziğin çiçekler üzerindeki etkisini ispatlamanın mutluluğunu yaşarken, öğretmen Füsun Acuner de öğrencilere teşekkür etti. Öğrencilerden Ayyüce Güven, “ Biz müziğin çiçekler üzerindeki etkisini görmek istedik. Bunun için 4 ayrı saksıya sardunya çiçeği diktik. Bunlardan üçüne iki ay süreyle müzik dinlettik. Bir tanesi ise müziksiz büyüdü. Aynı şartlarda baktığımız çiçeklerden, Klasik batı müziği dinletilen çiçek daha iyi gelişirken, onu Tasavvuf müziği dinletilen çiçek takip etti. Hart rock dinletilen çiçek ise ötekilere göre az gelişti. Müzik dinlemeyen çiçek ise çok cılız kaldı” dedi.
Elif Sude Yılmaz da, “ Biz müziğin çiçekler üzerindeki etkisini görme istedik. Bunun için sardunya çiçekleri diktik. Bunun için bir bahçıvandan yardım aldık. Müzik dinleyen çiçekler gelişti Müzik dinlemeyen çiçek ise gelişmedi” dedi. Öğretmen Füsun Acuner ise, “Okulumuzdaki Tübitak 4006 Bilim Fuarında öğrencilerimiz değişik çalışmalar yaptı. 16 öğrencimiz ise müziğin çiçekler üzerindeki etkisini çalıştı. Burada klasik batı müziği dinleyen çiçek en iyi gelişen çiçek oldu. Onu Tasavvuf müziği takip ederken, ondan sonra da Hard rock müzik dinleyen çiçek geldi. Müzik dinletilmeyen çiçek ise az gelişti. Çok keyifli bir çalışma oldu. Bütün öğrencilerimi kutluyorum” dedi.

Müzik dinletilen çiçekler büyük gelişme gösterdi

Müzik dinletilen çiçekler büyük gelişme gösterdi

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
Büyük balık yakalama hobisi aranan kişi yaptıBüyük balık yakalama hobisi aranan kişi yaptı
Yeni sistem farklı bir sınav yaklaşımının habercisiYeni sistem farklı bir sınav yaklaşımının habercisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da çatışma: 2 PKK'lı öldürüldü

Elazığ'da çatışma: 2 PKK'lı öldürüldü

Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptılar

Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip...

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Yatarken baş ucuna koydukları cep telefonu bomba gibi patladı

Baş ucuna koydukları cep telefonu bomba gibi patladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.