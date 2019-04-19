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Müzik tutkunu imam fırça sapından ney yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 11:17 | Son Güncelleme

Tavsiye üzerine müziğe yönelerek keman ve ney çalmayı öğrenen cami imamı Yavuz Temiz, Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticilik yapmaya, ağaç ve fırça saplarından ney üretmeye başladı - Cami imamı Temiz: - "Ağaç doğal olduğu için budak yerlerinden hava kaçırıyor, ney üflemeye yeni başlayanlar ağaçta zorlanıyor. İlk başlarken fırça sapından yapılan avantajlı" - "Müziğin görevime çok faydası olduğunu düşünüyorum. Cami musikisi aynı zamanda bir canlı yayındır, cemaatimiz seyirci gibidir, mikrofonu elimize alıp da Ezan-ı Muhammediye'yi okuduğumuzda cümle alem dinler"

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Tavsiye üzerine müziğe yönelerek keman ve ney çalmayı öğrenen cami imamı Yavuz Temiz, bu ilgisini ağaç ve fırça saplarından ney üretip usta öğreticilik yaparak perçinledi.

İl merkezindeki Molla Osmanoğlu Ali Güngör Camisi'nde imamlık yapan 49 yaşındaki Temiz, 10 yıl önce dolmuşta tanıştığı konservatuvar öğrencisiyle sohbeti sonrası müziğe yöneldi. Kendi çabalarıyla dinleyerek müzik dilini anlamaya çalışan Temiz, daha sonra kursa gidip keman ve ney çalmayı öğrendi. Temiz, kendini geliştirerek Halk Eğitim Merkezi'nde açılan ney kurslarında usta öğreticiliğe başladı.

Bir süre sonra da ney üretimine yönelen Temiz, ney yapmak için kamış bulmakta zorlanınca içi boş fırça saplarını kullanmaya başladı. Temiz, yaptığı denemelerle fırça sapının ney için uygun olduğunu tespit etti. Fırça saplarını çeşitli boyutlarda neylere dönüştüren Temiz, yaptığı neyleri isteyenlere hediye ediyor.

Cami imamı Yavuz Temiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun'da 23 yıldır din görevlisi olarak hizmet verdiğini söyledi. İlk görev yerinin Şebinkarahisar ilçesi olduğunu ifade eden Temiz, ilçeden il merkezine yolculuğu sırasında, dolmuşta tanıştığı üniversite öğrencisinin verdiği tavsiyelerle müziğe yöneldiğini anlattı.

Temiz, daha sonra müzikle ilgili araştırmalara başladığını bildirerek "O zamanlar internet yaygın değildi. Kasetler aldım, televizyondaki türkü, şarkı, kulağımıza ne geliyorsa makamına ulaşabilmeye çalıştım. Makamı belli olan ezanlar vardı, ilahiler vardı, o şekilde 10 yıl kulaktan öğrenmeye çalıştım. Diyanette kullanılan sabah, uşşak, rast, hicaz gibi makamları öğrendim." dedi.

İl merkezine tayininin çıkmasıyla Halk Eğitim Merkezi'nin müzik kurslarına gitmeye başladığını aktaran Temiz, kursa ilk olarak keman eğitimiyle başladığını dile getirdi. Keman ile nota okumayı öğrendiğine işaret eden Temiz, sonrasında ise neye merak sardığını vurguladı.

Temiz, Giresun'da halk arasında "düdüklük" olarak adlandırılan ağaçtan kendine ney yaptığını anlatarak "Ölçülerini internetten alarak yaptım, onunla beraber üflemeyi de öğrendim, ney kurslarına da gitmeye başladım. Sonrasında PVC borusundan ney yapıldığını gördüm, ben de yapmaya çalıştım." diye konuştu.

- Markette gördüğü fırça sapını neye dönüştürdü

İnternette ney yapımını araştırdığında su borusundan yapılan neylere rastladığına dikkati çeken Temiz, "Ben de çarşıda gezerken markette gözüme fırça sapı çarptı, 'Bu da olabilir.' dedim. Baktım, inceledim hakikaten elverişliler. Su boruları kalın, işlemeye uygun değil, fırça sapının işlemeye daha uygun olduğunu gördüm, denedim oldu." dedi.

Temiz, ağaçla fırça sapının kıyaslanamayacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Ağacın sesi doğal, bunun sesi ister istemez daha farklı ama bakımı kolay, yıkanabiliyor, çürümüyor, yere düşse kırılmıyor, fiyatı ağaca göre uygun. Ağaç doğal olduğu için budak yerlerinden hava kaçırıyor, ney üflemeye yeni başlayanlar ağaçta zorlanıyor. İlk başlarken fırça sapından yapılan avantajlı."

- Ney kursları da veriyor

Aynı zamanda Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olduğunu dile getiren Temiz, ney kursları da verdiğini belirtti.

Temiz, İl Özel İdaresi konservatuvarında düzenlenen kursta birinci olduğunu aktararak "Oradan aldığım sertifikayla kurs açılabiliyor ama tabii ki Halk Eğitim Müdürlüğüne bu işi yaptığının kanıtlanması gerekiyor. Gittim, kendimi gösterdim, o şekilde başladım. Şu anda kurs yok. Ramazan yaklaşıyor, iş yoğunluğundan dolayı kurs açmadım, ağustos ayından sonra açacağım." dedi.

Müziğin görevine çok faydası olduğunu düşündüğüne dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Cami musikisi aynı zamanda bir canlı yayındır, cemaatimiz seyirci gibidir, mikrofonu elimize alıp da Ezan-ı Muhammediye'yi okuduğumuzda cümle alem dinler. Bunlara düzenli bir ses akordu, alçaklığı, yüksekliği, tizi, beyanı bilenen seslerle hitap edilmesi gerekir."

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