Müzik tutkunu imam fırça sapından ney yapıyor

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Tavsiye üzerine müziğe yönelerek keman ve ney çalmayı öğrenen cami imamı Yavuz Temiz, bu ilgisini ağaç ve fırça saplarından ney üretip usta öğreticilik yaparak perçinledi. İl merkezindeki Molla Osmanoğlu Ali Güngör Camisi'nde imamlık yapan 49 yaşındaki Temiz, 10 yıl önce dolmuşta tanıştığı konservatuvar öğrencisiyle sohbeti sonrası müziğe yöneldi. Kendi çabalarıyla dinleyerek müzik dilini anlamaya çalışan Temiz, daha sonra kursa gidip keman ve ney çalmayı öğrendi. Temiz, kendini geliştirerek Halk Eğitim Merkezi'nde açılan ney kurslarında usta öğreticiliğe başladı. Bir süre sonra da ney üretimine yönelen Temiz, ney yapmak için kamış bulmakta zorlanınca içi boş fırça saplarını kullanmaya başladı. Temiz, yaptığı denemelerle fırça sapının ney için uygun olduğunu tespit etti. Fırça saplarını çeşitli boyutlarda neylere dönüştüren Temiz, yaptığı neyleri isteyenlere hediye ediyor. Cami imamı Yavuz Temiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun'da 23 yıldır din görevlisi olarak hizmet verdiğini söyledi. İlk görev yerinin Şebinkarahisar ilçesi olduğunu ifade eden Temiz, ilçeden il merkezine yolculuğu sırasında, dolmuşta tanıştığı üniversite öğrencisinin verdiği tavsiyelerle müziğe yöneldiğini anlattı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Cem Yılmaz'ı kızdıran soru Bu köyü kadınlar yönetiyor FETÖ elebaşı "O bizim anamız" dediği Özer'e eşarp göndermiş

Temiz, daha sonra müzikle ilgili araştırmalara başladığını bildirerek "O zamanlar internet yaygın değildi. Kasetler aldım, televizyondaki türkü, şarkı, kulağımıza ne geliyorsa makamına ulaşabilmeye çalıştım. Makamı belli olan ezanlar vardı, ilahiler vardı, o şekilde 10 yıl kulaktan öğrenmeye çalıştım. Diyanette kullanılan sabah, uşşak, rast, hicaz gibi makamları öğrendim." dedi. İl merkezine tayininin çıkmasıyla Halk Eğitim Merkezi'nin müzik kurslarına gitmeye başladığını aktaran Temiz, kursa ilk olarak keman eğitimiyle başladığını dile getirdi. Keman ile nota okumayı öğrendiğine işaret eden Temiz, sonrasında ise neye merak sardığını vurguladı. Temiz, Giresun'da halk arasında "düdüklük" olarak adlandırılan ağaçtan kendine ney yaptığını anlatarak "Ölçülerini internetten alarak yaptım, onunla beraber üflemeyi de öğrendim, ney kurslarına da gitmeye başladım. Sonrasında PVC borusundan ney yapıldığını gördüm, ben de yapmaya çalıştım." diye konuştu. - Markette gördüğü fırça sapını neye dönüştürdü