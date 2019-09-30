Müzik ve sanat 15 gün boyunca Akaretler’i ele geçirecek

İSTANBUL, (DHA) - RED Bull Music Festival İstanbul, 1-15 Ekim tarihleri arasında müzikseverlere büyük bir festival deneyimi sunmaya geliyor. Özenle hazırlanan ve şehrin ruhunu yansıtan festival kapsamında 5 konsept gecenin yanı sıra; festivale ev sahipliği yapacak olan Red Bull House of Music Akaretler No: 37-39 adresinde, 15 gün boyunca radyo programları, söyleşiler ve karma fotoğraf sergisi olacak.

Dünyanın pek çok şehriyle birlikte İstanbul’da da geçen yıl ilk kez düzenlenen ve müzikseverlere özgün müzikal deneyimler sunan Red Bull Music Festival İstanbul’un ikincisi 1-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, 5 benzersiz konsept ile 6 ayrı mekâna, 15 güne ve şehrin çeşitli mekanlarına yayılarak müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Pozitif organizasyonuyla gerçekleştirilen festivalin biletleri ise Biletix’ten satışa çıktı.

3 FOTOĞRAFÇI TEK SERGİ

15 gün boyunca festivale ev sahipliği yapacak olan Red Bull House of Music ise Akaretler 37-39 adresinde kapılarını sanatseverlere ücretsiz olarak açık tutacak. 1-15 Ekim tarihleri arasında radyo programları, söyleşiler, atölyeler ve fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak olan adres her gün 12.00 - 20.00 saatleri arasında açık olacak.