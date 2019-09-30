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Müzik ve sanat 15 gün boyunca Akaretler’i ele geçirecek

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 11:17 | Son Güncelleme

RED Bull Music Festival İstanbul, 1-15 Ekim tarihleri arasında müzikseverlere büyük bir festival deneyimi sunmaya geliyor.

Müzik ve sanat 15 gün boyunca Akaretler’i ele geçirecek

İSTANBUL, (DHA) - RED Bull Music Festival İstanbul, 1-15 Ekim tarihleri arasında müzikseverlere büyük bir festival deneyimi sunmaya geliyor. Özenle hazırlanan ve şehrin ruhunu yansıtan festival kapsamında 5 konsept gecenin yanı sıra; festivale ev sahipliği yapacak olan Red Bull House of Music Akaretler No: 37-39 adresinde, 15 gün boyunca radyo programları, söyleşiler ve karma fotoğraf sergisi olacak.

Dünyanın pek çok şehriyle birlikte İstanbul’da da geçen yıl ilk kez düzenlenen ve müzikseverlere özgün müzikal deneyimler sunan Red Bull Music Festival İstanbul’un ikincisi 1-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, 5 benzersiz konsept ile 6 ayrı mekâna, 15 güne ve şehrin çeşitli mekanlarına yayılarak müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Pozitif organizasyonuyla gerçekleştirilen festivalin biletleri ise Biletix’ten satışa çıktı.

3 FOTOĞRAFÇI TEK SERGİ

15 gün boyunca festivale ev sahipliği yapacak olan Red Bull House of Music ise Akaretler 37-39 adresinde kapılarını sanatseverlere ücretsiz olarak açık tutacak. 1-15 Ekim tarihleri arasında radyo programları, söyleşiler, atölyeler ve fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak olan adres her gün 12.00 - 20.00 saatleri arasında açık olacak.

Mekan, aynı zamanda üç müzik fotoğrafçısının özel seçkilerinin yer alacağı FRAMED isimli sergiye de ev sahipliği yapacak. Rock müziğin ikonik isimlerini fotoğraflayan ve bir dönemi ölümsüzleştiren İngiliz fotoğrafçı Steve Gullick, NPR ve Pitchfork gibi sayısız presitjli platform için çalışmalarını sürdüren ve birçok grubun promo fotoğraflarını çeken New York’ta yaşayan Ebru Yıldız ve bu yıl 15’inci yaşını kutlayan İstanbullu kültür sanat dergisi Bant Mag’in kurucularından fotoğraf sanatçısı Aylin Güngör, FRAMED sergisi aracılığıyla sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlik boyunca canlı radyo programları, özel performanslar, söyleşiler ve festivale dair sürprizler yer alacak. Detaylı programa ulaşmak ve etkinliklere ücretsiz olarak katılmak için Red Bull’un internet sitesinden kayıt yaptırmak yeterli.

Müzik ve sanat 15 gün boyunca Akaretler’i ele geçirecek

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