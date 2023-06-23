Müzik yasağı kalktı mı? Gece 12'den sonra başlayan müzik yasağı tüm Türkiye'de kaldırıldı mı? MÜYORBİR'den açıklama

Müzik yasağı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Konuya ilişkin detaylar MÜYORBİR tarafından aktarıldı. Korovirüs salgını nedeniyle 1 Temmuz 2021 tarihinden beri uygulanan müzik yasağı kaldırıldı. İşte MÜYORBİR'den müzik yasağı hakkında yapılan açıklama..

MÜZİK YASAĞI KALKTI MI?

Müzik yasağı kaldırıldı. 1 Temmuz 2021 tarihinden bugüne kadar uygulanan saat 24.00 sonrası müzik yasağı ile ilgili açıklamada bulunuldu.

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) koronavirüs döneminde getirilen gece 12'den sonra müzik yasağının tüm ülkede kaldırıldığını ifade etti.

MÜZİK YASAĞI TÜRKİYE GENELİNDE KALKTI MI?

Müzik yasağının kaldırıldığına yönelik yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı. Müzik sektörü için bu önemli kararda emeği geçen ilgili Bakanlıklara ve kişilere teşekkür ederiz. "

MÜJDE!

Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı. Müzik sektörü için bu önemli kararda emeği geçen ilgili Bakanlıklara ve kişilere teşekkür ederiz.



MÜZİĞİN HİÇ SUSMAMASI DİLEĞİYLE…#müzikkısıtlaması #pandemidemüzik pic.twitter.com/iO2UcCsizI — MÜYORBİR (@muyorbir) June 23, 2023



