Müzik yıldızları ASMR Sessions ile hayranlarına ulaşıyorlar

Yeni Deezer “ASMR Sessions”; birden çok Grammy sahibi Alicia Keys’in ‘Fallin’, James Blunt’ın ‘You’re Beautiful’, yaşayan efsane Sir Tom Jones’un ‘What’s New Pussycat’, listelerin zirvedeki ismi Ava Max’ın ‘Kings & Queens’i ve alternatif rock yıldızı YUNGBLUD’ın ‘Parents’ parçalarının kendi ASMR yorumlarını içeriyor.

Deezer, “ASMR Sessions" için dünya çapında 12 bin kişi ile gerçekleştirdiği anketle dinleyicilerin formata yönelik duygularını ortaya çıkardı. ASMR sıklıkla "niş" olarak algılansa da anket, insanların yüzde 63'ünün halihazırda bu formatla ilgilendiğini gösterdi. Ankete göre, ASMR türünü daha önce deneyimlemiş olanların yüzde 61'i ASMR müziklerini haftada bir veya daha çok sayıda izliyor veya dinliyor.

ASMR deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak isteyen kullanıcılar, 360 Reality Audio ile daha da samimi tecrübe yaşayabilir. Deezer HiFi aboneleri için özel olarak sunulan bu deneyim, fısıltı, dokunma ve nefes alma gibi bireysel sesler de dahil olmak üzere parçadaki her şeyi sanal bir 360 küresel ses alanı içinde farklı konumlara yerleştirir. HiFi aboneleri, özel “360 by Deezer” uygulamasında tüm ASMR Sessions parçalarını bulabilecekler.

Ayrıca bu fenomen ile bugüne kadar tanışmamış olanlar, Deezer’ın yeni ASMR Kanalı’nda yer alan ASMR Session’ın yanı sıra bol miktarda farklı müzik ve podcast içeriği keşfedebilir.

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