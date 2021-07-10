HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Müzik yıldızları ASMR Sessions ile hayranlarına ulaşıyorlar

Müzik yıldızları ASMR Sessions ile hayranlarına ulaşıyorlar

10.07.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alicia Keys, Sir Tom Jones, Ava Max, James Blunt ve YUNGBLUD kendi benzersiz ASMR yorumlarını kullanarak süper hitlerini şaşırtıcı ve daha önce hiç duyulmamış bir parçaya dönüştürdü.

Müzik yıldızları ASMR Sessions ile hayranlarına ulaşıyorlar

Yeni Deezer “ASMR Sessions”; birden çok Grammy sahibi Alicia Keys’in ‘Fallin’, James Blunt’ın ‘You’re Beautiful’, yaşayan efsane Sir Tom Jones’un ‘What’s New Pussycat’, listelerin zirvedeki ismi Ava Max’ın ‘Kings & Queens’i ve alternatif rock yıldızı YUNGBLUD’ın ‘Parents’ parçalarının kendi ASMR yorumlarını içeriyor.

Deezer, “ASMR Sessions" için dünya çapında 12 bin kişi ile gerçekleştirdiği anketle dinleyicilerin formata yönelik duygularını ortaya çıkardı. ASMR sıklıkla "niş" olarak algılansa da anket, insanların yüzde 63'ünün halihazırda bu formatla ilgilendiğini gösterdi. Ankete göre, ASMR türünü daha önce deneyimlemiş olanların yüzde 61'i ASMR müziklerini haftada bir veya daha çok sayıda izliyor veya dinliyor.

ASMR deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak isteyen kullanıcılar, 360 Reality Audio ile daha da samimi tecrübe yaşayabilir. Deezer HiFi aboneleri için özel olarak sunulan bu deneyim, fısıltı, dokunma ve nefes alma gibi bireysel sesler de dahil olmak üzere parçadaki her şeyi sanal bir 360 küresel ses alanı içinde farklı konumlara yerleştirir. HiFi aboneleri, özel “360 by Deezer” uygulamasında tüm ASMR Sessions parçalarını bulabilecekler.

Ayrıca bu fenomen ile bugüne kadar tanışmamış olanlar, Deezer’ın yeni ASMR Kanalı’nda yer alan ASMR Session’ın yanı sıra bol miktarda farklı müzik ve podcast içeriği keşfedebilir.

Akbank müşteri verileri Deepweb’te satılıyor iddiası!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kestiŞaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kesti
Bu köye gelen 1 dakika bile duramıyor!Bu köye gelen 1 dakika bile duramıyor!
Piyasa değeri 2 trilyon doları aştıPiyasa değeri 2 trilyon doları aştı
Anahtar Kelimeler:
Alicia Keys
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

9 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

9 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

Zuhal Topal o isimleri fena ti’ye aldı!

Zuhal Topal o isimleri fena ti’ye aldı!

Akılalmaz olay! 600 kişi linç etti

Akılalmaz olay! 600 kişi linç etti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sosyal medyadan tepki yağdı! Valilikten açıklama

Sosyal medyadan tepki yağdı! Valilikten açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Doktorunun cinsel ilişkiyi yasaklamasıyla kabus başladı

Doktorunun cinsel ilişkiyi yasaklamasıyla kabus başladı

Tarifeli uçak polemiği büyüyor!

Tarifeli uçak polemiği büyüyor!

Rus savaş uçakları havalandı haberini alınca...

Rus savaş uçakları havalandı haberini alınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.