Muzu yedikten sonra kabuğunu atmayın, kullanım amaçlarını görünce şaşıracaksınız

Bir muz açlığınızı tatmin etmekten çok daha fazlası. İşte başlıyoruz...

SİĞİLLER

Uyumadan önce siğilinizin üstüne bir parça muz kabuğu koyunve bunu bir bandajla örtün. Siğil düşüne dek her gece bunu uygulayın. Siğil kendiliğinden ağrısız bir şekilde düşecektir.

KIRIŞIKLIKLAR

Muz kabuğundaki antioksidanlar, cildinizde harikalar yaratabilir. Muzun kabuğunu sıyırın ve iç yüzünü yüzünüze sürün bu şekilde yarım saat bekleyin. Kırışıklıklarınızın gözle görünür şekilde azaldığını fark edeceksiniz.

BEYAZ DİŞLER

Evet, doğru okudunuz! Muz kabuğunun içi dişlerinizi beyazlatabilir. Neyse ki, istenen etkiyi elde etmek için kabuğu çiğnemek gerekmez. Yapılacak en kolay şey, kabuğun içini dişlerinize sürtmektir. Bunu her gün yapın ve iki hafta sonra sonuçları göreceksiniz.

SİVRİSİNEK ISIRIKLARI

Her zaman sivrisinek tarafından ısırılan insanlardan biri misiniz? O zaman bu sizin için iyi bir çözüm olacaktır. Tek ihtiyacınız olan bir muz kabuğudur. Sivrisinek ısırıkları üzerine sürün kaşıntınızın hemen geçtiğini göreceksiniz.

KOLESTEROL

Kolesterolünüz yüksek mi? Diyetinize muz kabuğu katmayı deneyin. Kulağa garip gelebilir, ancak kabuğu meyvenin kendisinden daha fazla lif içeriyor. Kabuğu yemek, aynı zamanda kardiyovasküler hastalıkların önlenmesine de yardımcı olabilir.



