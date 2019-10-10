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Muzu yedikten sonra kabuğunu atmayın, kullanım amaçlarını görünce şaşıracaksınız

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 14:35 | Son Güncelleme

Muz kuşkusuz dünyanın en popüler meyvesi ve tüm dünyada yenilmekte. Bu tatlı meyveyi yedikten sonra genellikle kabuğunu atarız, ancak şimdi okuyacaklarınızdan sonra saklamak iyi bir tercih olabilir. Muz kabuğunu farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. Bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Muzu yedikten sonra kabuğunu atmayın, kullanım amaçlarını görünce şaşıracaksınız

Bir muz açlığınızı tatmin etmekten çok daha fazlası. İşte başlıyoruz...

SİĞİLLER

1

Uyumadan önce siğilinizin üstüne bir parça muz kabuğu koyunve bunu bir bandajla örtün. Siğil düşüne dek her gece bunu uygulayın. Siğil kendiliğinden ağrısız bir şekilde düşecektir.

KIRIŞIKLIKLAR

2

Muz kabuğundaki antioksidanlar, cildinizde harikalar yaratabilir. Muzun kabuğunu sıyırın ve iç yüzünü yüzünüze sürün bu şekilde yarım saat bekleyin. Kırışıklıklarınızın gözle görünür şekilde azaldığını fark edeceksiniz.

BEYAZ DİŞLER

3

Evet, doğru okudunuz! Muz kabuğunun içi dişlerinizi beyazlatabilir. Neyse ki, istenen etkiyi elde etmek için kabuğu çiğnemek gerekmez. Yapılacak en kolay şey, kabuğun içini dişlerinize sürtmektir. Bunu her gün yapın ve iki hafta sonra sonuçları göreceksiniz.

SİVRİSİNEK ISIRIKLARI

4

Her zaman sivrisinek tarafından ısırılan insanlardan biri misiniz? O zaman bu sizin için iyi bir çözüm olacaktır. Tek ihtiyacınız olan bir muz kabuğudur. Sivrisinek ısırıkları üzerine sürün kaşıntınızın hemen geçtiğini göreceksiniz.

KOLESTEROL

5

Kolesterolünüz yüksek mi? Diyetinize muz kabuğu katmayı deneyin. Kulağa garip gelebilir, ancak kabuğu meyvenin kendisinden daha fazla lif içeriyor. Kabuğu yemek, aynı zamanda kardiyovasküler hastalıkların önlenmesine de yardımcı olabilir.

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