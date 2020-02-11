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MWC 2020 katılmama kararına Sony’de dahil oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.02.2020 09:27 | Son Güncelleme

Çin’de başlayan koronavirüs salgınından dolayı önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Mobile World Congress etkinliğine firmalar temkinli yaklaşıyor. 2.800’den fazla katılımcının yer alacağı bu etkinlikte büyük risklerin olacağı aşikar.

MWC 2020 katılmama kararına Sony’de dahil oldu

Bu yüzden GSMA sağlık konusundaki tedbir ve önlemlerini iki katına çıkarmıştı. Ancak GSMA’nın bu tedbirleri dev isimleri pek tatmin etmemiş gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Güney Koreli teknoloji devi LG, MWC 2020 etkinliğine katılmayacağını açıklamıştı. LG’den sonra Amazon da listeye dahil olmuştu. Bugün ise Japon teknoloji devi Sony, koronavirüs yüzünden MWC’ye katılmayacağını açıkladı.
Sony etkinlik alanında yer almayacak ancak yeni telefonlarını yine de duyuracak. Sony, 24 Şubat 2020 tarihinde, resmi YouTube kanalı üzerinden banttan yayın düzenleyecek ve yeni telefon ve ürünlerini tanıtacak. Aynı yöntemi Çinli Xiaomi’nin de izlemesi bekleniyor.

MWC 2020 etkinliği muhtemelen son yılların en katılımsız etkinliği olacak. Böyle bir ortamda sağlık önlemlerini arttırarak etkinliği illa düzenlemek biraz mantıksız. Bize göre MWC etkinliği koronavirüsden dolayı ya iptal edilmeliydi ya da ertelenmeliydi.

LG, Sony ve Amazon derken etkinliğe katılacak firmaların sayısı hızla azalıyor. Samsung da etkinliğe katılmama kararı alırsa sadece Çinlilerin yer aldığı bir etkinlik haline gelecek gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sony MWC 2020

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