HABER

Myanmar hükümeti Müslüman Rohinya eyaletinde İnterneti kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 16:22 | Son Güncelleme

Myanmar hükumeti Batı Myanmar hükumet kuvvetlerinin Etnik Müslümanlara karşı giriştiği saldırıları yoğunlaştırdığı Rohinya’daki internet servis sağlayıcılara internet hizmeti sunmasını kesmeleri emrini verdi.Telenor Group, Myanmar Ulaşım ve Haberleşme Bakanlığının Rohinya ve komşu Çin eyaletlerinde barışı tehdit ettiği, illegal faaliyetleri kontrol etmek için kullanılması sebebiyle bütün internet hizmet sağlayıcılarına hizmetlerini geçici olarak askıya alma emri verdiğini söyledi.

Myanmar hükumeti Batı Myanmar hükumet kuvvetlerinin Etnik Müslümanlara karşı giriştiği saldırıları yoğunlaştırdığı Rohinya’daki internet servis sağlayıcılara internet hizmeti sunmasını kesmeleri emrini verdi.
Telenor Group, Myanmar Ulaşım ve Haberleşme Bakanlığının Rohinya ve komşu Çin eyaletlerinde barışı tehdit ettiği, illegal faaliyetleri kontrol etmek için kullanılması sebebiyle bütün internet hizmet sağlayıcılarına hizmetlerini geçici olarak askıya alma emri verdiğini söyledi. İnternet kapatma emrinin Cuma günü uygulanmaya başladığı kaydedildi.
Myanmar hükumet güçlerinin ve Budist rahiplerin Müslümanlara yaptığı, köy yakma, kadınlara ve kızlara karşı tecavüz ve işkence toplu katliam sebebiyle 2017 yılında 730 bin Rohinyalı Müslüman komşu ülke Bangladeş’e sığınmıştı. Birleşmiş Milletler Myanmar hükumetinin Müslümanlara karış uyguladığı toplu katliam ve işkence olaylarını soykırım olarak ilan etmişti.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Iraklı kuaför kadın bıçaklı saldırıda yaralandıIraklı kuaför kadın bıçaklı saldırıda yaralandı
Akseki'de yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralıAkseki'de yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

İran'dan net mesaj: Hazırız

İran'dan net mesaj: Hazırız

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.