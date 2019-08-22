"Myanmar ordusu soykırım niyetiyle sistematik cinsel şiddet uyguladı"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Uluslararası Bağımsız Araştırma Misyonunun raporunda, Myanmar ordusunun, soykırım niyetiyle kadın, erkek, çocuk ve trans bireylere sistematik şekilde tecavüz, toplu tecavüz ve cinsel şiddet uyguladığı bildirildi. BM Myanmar Uluslararası Bağımsız Araştırma Misyonunun, tecavüz ve cinsel şiddet kurbanı yüzlerce kişiyle görüşerek hazırladığı yeni raporu, Myanmar ordusunun Arakanlılar ve diğer etnik gruplara karşı ''soykırım niyetiyle'' işlediği suçları ortaya koydu. Myanmar ordusunun, cinsel şiddeti etnik azınlıkları korkutmak ve cezalandırmak için kullandığı belirten raporda, ordunun Arakan eyaleti başta olmak üzere Kaçin ve Şan eyaletlerinde soykırım niyeti taşıyan suçlar işlediği ifade edildi. - Vücutları sigara ile yakıldı Raporda, "Askerler, soykırım niyetiyle kadın erkek, çocuk ve trans bireylere sistematik şekilde tecavüz, toplu tecavüz ve cinsel şiddet uyguladı.'' ifadesine yer verildi. Arakanlıların işkenceye de maruz kaldığı aktarılan raporda, vücutları sigara ile yakılan, bıçakla kesilen ve askeri üslerde seks kölesi olarak tutulan kadın ve kız çocuklarının bulunduğu kaydedildi.

Erkek ve erkek çocukların da gözaltında tecavüze maruz kaldığına dikkat çekilen raporda, Kaçin'de Myanmar İstihbarat görevlilerinin gözaltındaki iki erkeği, soyunmaları isteyerek birbirlerine tecavüz etmeye zorladığı belirtildi. Raporda ordunun işlediği suçlara tolerans gösteren ve cezasız kalmasına göz yuman Myanmar hükümeti de kınandı. BM Myanmar Uluslararası Bağımsız Araştırma Misyonu Üyesi Radhika Coomaraswamy, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, uluslararası topluma iki yıldır devam eden sessizliğe son vermesi ve Myanmar ordusunu savaş ve insanlığa karşı işlediği suçlardan sorumlu tutması çağrısı yaptı. - Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.