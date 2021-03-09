Myanmar'da darbe karşıtları sosyal medyayı nasıl kullanıyor?

Kimileri ise her şeyi göze alıp sokakta olan biteni yerinde çekti.

Darbe yapan ordu, seçimi geçersiz saymış, seçilmiş lider Aung San Suu Kyi ile onun liderliğindeki Ulusal Demokrasi Partisi'nin ileri gelenleri de dahil yüzlerce insanı gözaltına almıştı.

Geçen Çarşamba günü 38 göstericinin öldürüldüğü olayları Birleşmiş Milletler (BM) askerin yönetime el koymasından bu yana yaşanan en kanlı gün diye niteledi.

Yangon kent merkezinde omuz omuza durmuş genç bir grup gösterici, yolu kesmiş. Kimisinin başında beyaz inşaat miğferleri, kimisi de bisiklet miğferleri takmış. Kendilerini korumak için kalkanlar, maskeler, dalgıç gözlükleri kullanıyorlar. Ama en önemli savunma araçları cep telefonları!

'Sıradan insanın' sesini büyütmek

https://twitter.com/the\_ayeminthant/status/1366270118909661184

Genellikle gösteriler anı anına izlenebiliyor. Facebook üzerinden canlı yayınlar yapılıyor ya da bir kaç dakikalık gecikmeyle Twitter'a konuyor.

Genç bir kız derme çatma bir barikatın arkasından, öbür taraftaki subaya haykırıyor: "Korkmuyor muyum? Evet korkuyorum. Fakat özgürlüğümüzü kazanmak için mücadele edeceğiz."

"Öldürülenler nedeniyle sizi asla affetmeyeceğim. Ölene kadar sizi affetmeyeceğim" diye ekliyor göz yaşlarına hakim olmaya çalışarak.

23 yaşındaki bir kadın ile bir subay arasında geçen bu etkileyici konuşma yerel gazeteci Aye Min Thant tarafından çekildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Bu kısacak klibin onbinlerce kez izlenmiş olması Myanmar'ın 'sıradan insanlarının' sesini büyütmekte sosyal medyanın ne kadar hayati bir rol oynadığını gösteriyor.

Çok riskli

Fakat bunu yani vatandaş gazeteciliğini yürütmek Myanmar'da çok tehlikeli bir şey.

Orduyla ilgili çekim yaparken yakalanan biri dayak, tutuklama hatta hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.