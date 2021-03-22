Myanmar'da gözaltına alınan BBC muhabiri serbest bırakıldı

Cuma günü Myanmar'ın başkent**i Nay Pyi Taw'da bir mahkeme binası önünde haber yaptığı sırada gözaltına alınan BBC muhabiri Aung Thura serbest bırakıldı.**

BBC Birmanca Servisi'nden Aung Thura, 1 Şubat'ta yapılan askeri darbeden beri gözaltına alınan 40 gazeteciden biri.

Thura, yerel haber kuruluşu Mizzima'da çalışan Htike Aung adlı bir diğer muhabirle birlikte gözaltına alınmıştı.

Mizzima, askeri yönetim tarafından ay başında ruhsatı iptal edilen beş yayın kuruluşundan biri.

BBC, gözaltına alındıktan sonra gazetecilerle temas sağlayamamıştı.

Bugün Aung Thura'nın serbest bırakıldığını açıklayan BBC, ayrıntı vermedi.

Gösteriler sürüyor

Birleşmiş Milletler'e göre Myanmar'da 1 Şubat'taki darbe sonrası düzenlenen protesto gösterilerinde 149 kişi öldü. Ama gerçek sayının çok daha yüksek olduğu düşünülüyor.

En kanlı günlerden biri, 38 kişinin öldürüldüğü doğrulanan 14 Mart'tı.

Geçtiğimiz hafta sonu da gösteriler devam etti ve sayısı net olmamakla birlikte yine çok sayıda kişinin öldürüldüğü haberleri geliyor.

Ülkenin orta kesimindeki Monywa kentinde bir kişinin vurularak öldürüldüğü, ikinci büyük kent Mandalay'da da ölen ve yaralananlar olduğu bildiriliyor.