Myanmar'da Karen halkından Arakanlı Müslümanların soykırım davasına destek

YANGON (AA) - Mynamar'da Karen etnik azınlığını temsil eden sivil toplum kuruluşları, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım ve şiddet nedeniyle açılan uluslararası dava ve soruşturmayı desteklediklerini açıkladı.

Dünya Karen Topluluğu çatısı altındaki 48 sivil toplum örgütü, yayımladıkları ortak açıklamada, Arakanlı Müslümanların Uluslararası Adalet Divanı'na Myanmar ordusu aleyhinde açtığı soykırım davasını ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin Arakanlı Müslümanlara yönelik sistematik şiddet eylemlerini soruşturma kararını olumlu karşıladıklarını belirtti.

Söz konusu yasal adımların Myanmar'ın askeri liderliğine açık bir mesaj olduğuna vurgu yapan örgütler, etnik azınlıklara yönelik suçların dokunulmazlıkla örtüldüğü günlerin sona erdiğini ifade etti.

Karen halkının, Arakanlı Müslümanlar gibi, on yıllardır Myanmar ordusunun sistematik insan hakları ihlalleriyle karşılaştığına dikkati çeken örgütler, ülkenin farklı yerlerinde etnik azınlıklara yönelik yürüttüğü harekatları durdurmak üzere Myanmar ordusunun üzerindeki baskının arttırılması için uluslararası topluma çağrı yaptı.