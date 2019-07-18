HABER

Myanmar'daki internet kesintisi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 17:44 | Son Güncelleme

Parlamento Başkanı, Arakan ve Chin eyaletlerindeki internet kesintisinin kaldırılmasına yönelik önergeyi önemsiz bularak gündeme almadı

YANGON (AA) - Myanmar'da parlamentonun yaklaşık bir aydır 9 şehirde uygulanan internet kesintisinin kaldırılmasına yönelik önergeyi gündeme almadığı bildirildi.

Parlamento Başkanı T Khun Myat, Arakan eyaletinin 8, Chin eyaletinin 1 kentinde 21 Haziran'dan bu yana uygulanan yasağın kaldırılmasına yönelik önergeyi önemli görmeyerek görüşmeye almadı.

Arakan eyaletinden Rathaytaung kenti milletvekili Khin Saw Wei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki son çatışmalarda 40 bin kişinin yerinden olduğunu, internet erişimiyle daha fazla kişiye yardım imkanının olacağını belirtti.

Wei, internetin olmamasının sivillerin hak ihlallerinin üstünün çabucak kapatılmasına yol açtığını dile getirdi.

Myanmar hükümeti, Arakan eyaletinde özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu'nun ocak ayında karakollara düzenlediği saldırının ardından, bu grubu terörist örgüt ilan etmişti.

Grubun internet üzerinden propaganda ve yanlış bilgilendirme yaptığını iddia eden hükümet, 21 Haziran'da da Arakan'ın kuzeyinde 8, komşusu Chin'de de 1 kentin internet erişimini engellemeye başlamıştı.

Eyalette güvenlik güçleri ile örgüt üyeleri arasında çıkan çatışmalarda 40 binden fazla Budist sivilin yerinden olduğu belirtiliyor.

Gören şoke oluyor! Bembeyaz kesildiGören şoke oluyor! Bembeyaz kesildi
Gürsu’nun parkları ışık saçıyorGürsu’nun parkları ışık saçıyor
YKS’ye ilişkin sayısal veriler yayımlandı, 1 kişi 500 tam puan aldıYKS’ye ilişkin sayısal veriler yayımlandı, 1 kişi 500 tam puan aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arakan Chin Internet Kesintisi Myanmar

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Osman Kavala için karar verildi!

Son dakika: İstanbul'da büyük panik! Taş yüklü kamyon devrildi, facianın kıyısından dönüldü

İstanbul'da büyük panik! Taş yüklü kamyon devrildi, facianın kıyısından dönüldü

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

Kıraç toprakları ormana çevirdiler

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Son dakika: İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.