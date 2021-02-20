Myanmar’daki protestolarda 2 kişi daha hayatını kaybetti

Myanmar’da 1 Şubat’ta ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda Mandalay kentinde polisin protestoculara ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından ülke genelinde başlayan darbe karşıtı protestolarda can kayıpları artıyor. Mandalay kentinde etnik azınlıklar, şairler ve ulaşım işçileri tarafından gerçekleştirilen protestolarda tansiyon yükseldi. Güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelen göstericiler polise ve askere karşı sapan kullandı. Polis ekipleri ise protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz, tazyikli su kullanarak ateş açtı. Silahla ağır yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mandalay kentinde yer alan Parahita Darhi Gönüllü Acil Servis Kurumu Başkanı Ko Aung yaptığı açıklamada, "Çıkan olaylarda 20 kişi yaralandı ve 2 kişi ise hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Yaralıların kaldırıldığı hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada da 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, "Başından vurularak yaralanan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra göğsüne kurşun isabet eden diğer bir kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 9 Şubat’ta başından vurularak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Mya Thwe Thwe Khaing, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti. Khaing, Myanmar’da darbe karşıtı protestolarda ilk can kaybı olarak kayıtlara geçmişti. Khaing’ın yaralanmasına protestolarda kullanılan gerçek merminin neden olduğu iddia edilmişti.

