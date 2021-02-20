HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Myanmar’daki protestolarda 2 kişi daha hayatını kaybetti

Myanmar’daki protestolarda 2 kişi daha hayatını kaybetti

20.02.2021 16:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Myanmar’da 1 Şubat’ta ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda Mandalay kentinde polisin protestoculara ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından ülke genelinde başlayan darbe karşıtı protestolarda can kayıpları artıyor.

Myanmar’da 1 Şubat’ta ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda Mandalay kentinde polisin protestoculara ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından ülke genelinde başlayan darbe karşıtı protestolarda can kayıpları artıyor. Mandalay kentinde etnik azınlıklar, şairler ve ulaşım işçileri tarafından gerçekleştirilen protestolarda tansiyon yükseldi. Güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelen göstericiler polise ve askere karşı sapan kullandı. Polis ekipleri ise protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz, tazyikli su kullanarak ateş açtı. Silahla ağır yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Mandalay kentinde yer alan Parahita Darhi Gönüllü Acil Servis Kurumu Başkanı Ko Aung yaptığı açıklamada, "Çıkan olaylarda 20 kişi yaralandı ve 2 kişi ise hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
Yaralıların kaldırıldığı hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada da 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, "Başından vurularak yaralanan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra göğsüne kurşun isabet eden diğer bir kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
Öte yandan 9 Şubat’ta başından vurularak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Mya Thwe Thwe Khaing, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti. Khaing, Myanmar’da darbe karşıtı protestolarda ilk can kaybı olarak kayıtlara geçmişti. Khaing’ın yaralanmasına protestolarda kullanılan gerçek merminin neden olduğu iddia edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
İstanbul'da akılalmaz manzara! Karşıya böyle geçiyorlarİstanbul'da akılalmaz manzara! Karşıya böyle geçiyorlar
Çinko eksikliği nedir? Çinko hangi besinlerde bulunur?Çinko eksikliği nedir? Çinko hangi besinlerde bulunur?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Kız arkadaşına dehşeti yaşatmıştı! İstenen ceza belli oldu

Kız arkadaşına dehşeti yaşatmıştı! İstenen ceza belli oldu

'Kocası evden attı! Kayıp ve perişan...' denmişti! Ortaya çıktı

'Kocası evden attı! Kayıp ve perişan...' denmişti! Ortaya çıktı

Basıldılar! Geceyi aynı evde geçirdiler

Basıldılar! Geceyi aynı evde geçirdiler

Normalleşmeye en yakın ilde gözler 1 Mart'a çevrildi

Normalleşmeye en yakın ilde gözler 1 Mart'a çevrildi

Bakan Koca'dan 'normalleşme' açıklaması

Bakan Koca'dan 'normalleşme' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

Diğer Haberler

İletişim Başkanlığı'ndan 'haber doğrulama' platformu

İletişim Başkanlığı'ndan yeni platform

Klimasından çıkan sesle komşusunu rahatsız edene 14 bin 740 lira ceza

Klima sesine 14 bin 740 lira ceza

Son Dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert 'Gara' tepkisi

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert 'Gara' tepkisi

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz manzara! Karşıya böyle geçiyorlar

İstanbul'da akılalmaz manzara! Karşıya böyle geçiyorlar

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çıplak halde polislere doğru koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Sivas buz kesti! Eksi 16 derece

Bir şehir buz kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.