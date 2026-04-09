26 Nisan'dan sonra her şey değişiyor! Twitburç etkilenecek burçları anlattı

Bu dönemde gökyüzündeki hareketlilik, neredeyse herkesin hayatında değişimin kapısını aralayacak. Astrolog Zeynep Turan’a göre, Nisan ayı, yaşam alanlarında köklü yeniliklerin deneyimleneceği, stratejilerin alt üst olacağı ve bireylerin kendi sınırlarını test edeceği bir ay olacak.

"YILIN EN DİNAMİK DÖNEMİ"

Turan, "Nisan ayı, astrolojik açıdan yılın en dinamik dönemlerinden birine vurgu yapıyor diyebilirim. Gökyüzünde Koç burcunun egemenliği sürerken hem bireysel hem de toplumsal düzeyde devrim niteliğinde gelişmelere tanıklık edebiliriz. Özellikle Güneş ve Ay'ın Koç burcunda buluşması; hayatımızda uzun süredir ertelediğimiz, cesaret edemediğimiz her ne varsa hepsini bir bir önümüze getirecek. Bir bakıma gökyüzü, o ilk adımı atmamız için bize yeşil ışık yakıyor. Koç burcunun zodyaktaki ilk burç olmasından kaynaklanan o netliği, dikliği, yoğun ve doğrudan olma halini tüm canlılara dayatacaktır bu dönem. Sonuçta gezegenler neredeyse, yeryüzünün temel teması da o olur."

BİREYSEL VE TOPLUMSAL ALANLARDA ANİ DEĞİŞİMLER

Turan, "2026 yılının Nisan ayı, stratejilerin alt üst olduğu ve adeta bir film sahnesini andıran gelişmeleriyle gerçeklik algımızı sınayan, kontrolü zor bir dönem olmaya aday. Bu süreçte insanlar, hayatlarının pek çok alanında radikal ve ani değişimler yaşayacak. Öncelikle bireysel düzeyde fevri kararlar ve "bir anda bırakıp gitme" isteği tetikleniyor; bu da kariyerde beklenmedik istifalara veya ilişkilerde göz ardı edilen sorunların bir anda patlak vermesine neden olabilir. Küresel haber akışının ve savaş söylemlerinin etkisiyle, insanlar uzun vadeli planlarını terk edip daha kısa vadeli ve temkinli adımlara yönelecek. Sosyal yaşamda ise dış dünyayla mesafe artarken, yaşam daha sade ve ev odaklı bir çerçeveye taşınacak" ifadelerini kullandı.

Kariyer: Ani istifalar, beklenmedik iş değişiklikleri

İlişkiler: Daha önce göz ardı edilen sorunların patlak vermesi

Sosyal yaşam: Dış dünyayla mesafenin artması, yaşamın daha sade ve ev odaklı hale gelmesi

Ekonomi ve eğitim: Harcamaları kısma, fazlalıklardan arınma; okul değişiklikleri ve uzaktan eğitim konularında köklü değişimler

MARS VE GÜNEŞ KOÇ’TA: YOĞUN KARARLAR VE HIZLI EYLEMLER

9 Nisan itibarıyla Mars’ın Koç’a geçişi, Güneş ile aynı hatta ilerlemesi gökyüzünde güçlü bir yoğunlaşmayı işaret ediyor.

"9 Nisan itibarıyla Mars’ın Koç’a geçmesi ve Güneş ile aynı hatta ilerlemesi, gökyüzünde nadir görülen, oldukça güçlü bir yoğunlaşmayı işaret ediyor. Mars’ın bu konumu, en saf, dürtüsel ve doğrudan haliyle ortaya çıkacağını gösteriyor ki bu durum sadece bireysel kararlarımızı değil, küresel gelişmeleri de doğrudan tetikleyebilecek bir eşiğe geldiğimizi kanıtlıyor. Aynı zamanda Satürn ve Neptün’ün Koç burcundaki birlikteliği, düşünce ile eylemi tek bir noktada birleştiriyor. Bu da zihnimizdeki fikirlerin hızla somut sonuçlara dönüşebileceği bir atmosferi işaret ediyor."

"YER DEĞİŞİKLİĞİ FİKİRLERİ BU AYIN EN ÖNEMLİ DEĞİŞİM EŞİĞİ"

Sözlerine şöyle devam etti, "2026 yılı zaten sahneyi ateş burcunun o yüksek yoğunluğuyla açtı. Gezegenlerde biriken bu motivasyon, bir yandan yeni olanı hareketlendirirken diğer yandan eski olanın çöküşünü ciddi şekilde ivmelendirecektir. Özellikle ekonomik alanda harcamaları kısma ve fazlalıklardan arınma odaklı köklü bir değişim yaşanırken; eğitimde okul değişiklikleri ve uzaktan eğitim modelleri yeniden gündeme gelecek. Son beş yılda ülke değiştirenler için ise aidiyet sorgulamalarıyla birlikte yeni yer değişikliği fikirleri bu ayın en önemli değişim eşiklerini oluşturacak."

NİSAN’DA BÜYÜK DEĞİŞİMİN KAPISI: 26 NİSAN

26 Nisan’da Uranüs, 7 yıl aradan sonra kalıcı olarak İkizler burcuna geçiyor.

Bu geçişle birlikte:

İletişim trafiği hızlanacak, haber ve dijital içeriklerin etkisi artacak

Milliyetçilik ve ulusal gündemler öne çıkabilir

Küresel çapta yenilikler ve değişim kapıları aralanacak

"26 Nisan’da, bu yılın en büyük değişimlerinden dördüncüsü gökyüzünde gerçekleşiyor. Uranüs, 7 yıl aradan sonra burç değiştiriyor. Devrim gezegeni, 7 Temmuz 2025’te İkizler burcuna ilk adımını atmış olsa da son bir kez Boğa burcuna geri dönmüştü; artık 26 Nisan itibarıyla 7 yıllık yeni bir döngüyü başlatıyor."

Gökyüzündeki bu hareketlilik, neredeyse herkesin hayatında köklü yenilikleri tetikleyecek.

"YAŞAM ALANLARIMIZDA KÖKLÜ YENİLİKLER OLACAK"

Turan, "Uranüs’ün İkizler burcuna geçişiyle birlikte, iletişim trafiği belirgin bir hız kazanacak; haberlerin ve dijital içeriklerin yayılma gücü, çok daha geniş kitlelere ulaşarak etkisini hissettirecek. Devrim gezegeninin hava burcunda hareket etmesi, milliyetçilik kavramını birçok ülkenin iç gündemini belirleyen ana tema haline getirebilir. Bu durumun etkisi tek bir coğrafyayla sınırlı kalmayacak, küresel çapta bir tablonun ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır. Gökyüzündeki bu güçlü hareketlilik, istisnasız herkesin hayatında öyle ya da böyle bir değişikliğin kapısını aralayacak. Hiç kimsenin bu büyük dönüşümün dışında kalmayacağı, yaşam alanlarımızda köklü yeniliklerin deneyimleneceği bir sürece giriyoruz" ifadelerini kullandı.

BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

Koç: Gökyüzü sizden yana; cesaret ettiğiniz her adım sizi bambaşka bir hayata taşıyabilir.

Boğa: Uranüs’ün baskısından kurtuluyorsunuz. Alıştığınız düzen değişiyor lakin bu değişim sizi daha özgür bir versiyonunuza götürüyor.

İkizler: Hayatınızın merkezinde devrim var; kim olduğunuzu baştan tanımlayacağınız bir dönem.

Yengeç: İç dünyanızda sessiz ama köklü bir uyanış başlıyor; sezgilerinize kulak verin.

Aslan: Sosyal çevreniz değişiyor; sizi gerçekten anlayan insanlarla yolunuz kesişiyor.

Başak: Kariyer ve duygular arasında yeni bir denge kurarken bakış açınız tamamen dönüşebilir.

Terazi: İnançlarınız, düşünce yapınız ve hayata bakışınız kökten değişebilir.

Akrep: Derin bağlar, krizler ve dönüşümler… Hayat sizi kabuk değiştirmeye zorluyor.

Yay: İlişkilerde ani farkındalıklar ve yön değişimleri sizi daha gerçek bağlara götürebilir.

Oğlak: Günlük düzeniniz ve çalışma şekliniz değişiyor; yeni sistemler kurma zamanı.

Kova: Kendinizi ifade etme biçiminiz baştan yazılıyor. Alım-satım konuları gündeminizde yerini alabilir.

Balık: Ev, aile ve kökler alanında radikal kararlar alarak yeni bir yaşam kurabilirsiniz.