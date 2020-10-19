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N11 iletişim bilgileri, çağrı merkezi, sipariş takip hattı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2020 12:23 | Son Güncelleme

En popüler online alışveriş siteleri arasında yer alan n11.com, hem müşteriler hem satıcılar tarafından pek çok farklı konuya dair aranabiliyor. Ürün takibi, değişim, iade, şikayet ya da öneri gibi birbirinden değişik nedenler için ulaşılan n11 iletişim kanalları arasında yalnızca n11 telefon numarası değil; aynı zamanda n11 canlı destek uygulaması da sıklıkla tercih ediliyor.

N11 iletişim bilgileri, çağrı merkezi, sipariş takip hattı

İçindekiler

  • N11 Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası
  • Whatsapp N11 Canlı Destek Telefon Numarası Nedir?
  • N11 Mağaza Destek Merkezi İletişim Bilgileri
  • N11 Mail Adresi ve Genel Merkez Bilgileri
  • N11 Mobil Uygulaması ve Sosyal Medya Hesapları

İhtiyaç duyabileceğiniz tüm iletişim kanallarından kapsamlı ve kesintisiz bir şekilde hizmet sunan n11.com'a, çağrı merkezi, canlı destek, e-posta ve sosyal medya hesapları aracılığıyla kolayca ulaşabiliyorsunuz. Genel müdürlük n11.com iletişim bilgileri dahil tüm iletişim bilgilerine ulaşmak, hangi durumlarda hangi iletişim kanallarını kullanmak gerektiğini öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz. İşte n11 iletişim bilgileri...

N11 Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Müşterileri ve mağazaları aynı çatı altında toplayan n11 çağrı merkezi, böylece tek bir numara üzerinden hizmet veriyor. Müşteri için ayrı, mağaza için ayrı n11 telefon numaraları yerine firmaya ulaşmak isteyen herkes 0850 333 00 11 numarasını kullanabiliyor. Bu da yaşanabilecek herhangi bir telefon numarası karmaşıklığını ortadan kaldırıyor. Ünlü e-ticaret sitesinin çağrı merkezini müşteri olarak:

  • Ürün takibi, değişimi ve iade süreçleri,

  • Kazanılan puanların sorgulanması ve harcanması,

  • Diğer tüm şikayet ve önerileriniz için kullanabilirsiniz.

Firma müşteriler dışında mağaza açanlar için de aynı numara üzerinden hizmet veriyor. Mağaza sahibi veya adayı olarak n11 mağaza kısmı için çağrı merkezi üzerinden alabileceğiniz bilgiler:

  • Üyelik süreciyle ilgili merak ettiğiniz her şeyi öğrenebilir,

  • Ekstre, fatura, para transferi süreçlerini sorgulayabilir,

  • Kargo yönetimine dair destek talep edebilirsiniz.

Not: Çağrı merkezi yalnızca hafta içi sabah 10:00 akşam 20:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bu saatler dışında n11 internet sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan canlı destek kısmından ya da Whatsapp hattından bilgi alabiliyorsunuz.

Whatsapp N11 Canlı Destek Telefon Numarası Nedir?

Firmanın müşteri hizmetleri numarası olan 0850 333 00 11, aynı zamanda Whatsapp hattı olarak da kullanılıyor. İster müşteri ister mağaza sahibi olun, ilgili Whatsapp hattını 7 gün 24 saat boyunca n11 canlı destek telefon numarası olarak da değerlendirebiliyorsunuz. Aynı şekilde n11.com'da ve n11 mobil uygulamasındaki destek kısmıyla da dilediğiniz her an müşteri veya mağaza sahibi olarak iletişim kurabilirsiniz.

N11 Mağaza Destek Merkezi İletişim Bilgileri

Mağaza sahipleri, genellikle n11 müşteri hizmetleri iletişim kısmında mağazalar için ayrı bir telefon numarası, ayrı bir canlı destek kısmı ya da e-posta adresi olduğunu düşünebiliyor. Ancak tıpkı müşterilerde olduğu gibi mağaza sahipleri de n11 ile iletişim kurmak istediklerinde tamamen aynı telefon numarasını, canlı destek kısmını ve e-posta adresini kullanıyor. Bu durum bir dezavantajmış gibi görünse de aslında her şeyin tek bir merkez üzerinden çok daha kolay ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlıyor.

N11 Mail Adresi ve Genel Merkez Bilgileri

Eğer n11'e mail ya da genel merkez adresi üzerinden ulaşmak isterseniz firmanın doğrudan iletişim kurabileceğiniz, kendilerine ait bir mail veya genel merkez adresleri bulunmuyor. Bunun en temel sebebini ise n11.com'un bir şirketler grubuna ait olması oluşturuyor. Doğuş Planet Anonim Şirketi'ne bağlı olan n11'in mail adresi; dogusplanet@hs01.kep.tr olarak geçiyor.

Genel merkez adresi ise; Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. 4B Sarıyer / İSTANBUL 34396 şeklinde. Firmanın özellikle Whatsapp hattı ve canlı destek kısmından çok daha hızlı bir biçimde yardımcı olabildiğini de aklınızda bulundurmalısınız.

N11 Mobil Uygulaması ve Sosyal Medya Hesapları

Tüm bunlara ek olarak firmanın oldukça kapsamlı bir mobil uygulaması da bulunuyor. Android ve iOS uyumlu bu pratik uygulamayı hem alıcılar hem mağaza sahipleri kullanabiliyor. Mobil uygulama, özellikle canlı destek kısmına her an ve her yerde ulaşabilmek konusunda büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca n11 şikayet hattı ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız firmanın Facebook, Twitter ve Instagram'da yer alan hesapları üzerinden de destek talep edebilirsiniz. Bu sayede çok daha hızlı ve etkili bir dönüş alabiliyorsunuz.

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