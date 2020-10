N11 iletişim bilgileri, çağrı merkezi, sipariş takip hattı

Mağaza sahipleri, genellikle n11 müşteri hizmetleri iletişim kısmında mağazalar için ayrı bir telefon numarası, ayrı bir canlı destek kısmı ya da e-posta adresi olduğunu düşünebiliyor. Ancak tıpkı müşterilerde olduğu gibi mağaza sahipleri de n11 ile iletişim kurmak istediklerinde tamamen aynı telefon numarasını, canlı destek kısmını ve e-posta adresini kullanıyor. Bu durum bir dezavantajmış gibi görünse de aslında her şeyin tek bir merkez üzerinden çok daha kolay ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlıyor.

Firmanın müşteri hizmetleri numarası olan 0850 333 00 11, aynı zamanda Whatsapp hattı olarak da kullanılıyor. İster müşteri ister mağaza sahibi olun, ilgili Whatsapp hattını 7 gün 24 saat boyunca n11 canlı destek telefon numarası olarak da değerlendirebiliyorsunuz. Aynı şekilde n11.com'da ve n11 mobil uygulamasındaki destek kısmıyla da dilediğiniz her an müşteri veya mağaza sahibi olarak iletişim kurabilirsiniz.

Not: Çağrı merkezi yalnızca hafta içi sabah 10:00 akşam 20:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bu saatler dışında n11 internet sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan canlı destek kısmından ya da Whatsapp hattından bilgi alabiliyorsunuz.

Üyelik süreciyle ilgili merak ettiğiniz her şeyi öğrenebilir,

N11 Mail Adresi ve Genel Merkez Bilgileri

Eğer n11'e mail ya da genel merkez adresi üzerinden ulaşmak isterseniz firmanın doğrudan iletişim kurabileceğiniz, kendilerine ait bir mail veya genel merkez adresleri bulunmuyor. Bunun en temel sebebini ise n11.com'un bir şirketler grubuna ait olması oluşturuyor. Doğuş Planet Anonim Şirketi'ne bağlı olan n11'in mail adresi; dogusplanet@hs01.kep.tr olarak geçiyor.

Genel merkez adresi ise; Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. 4B Sarıyer / İSTANBUL 34396 şeklinde. Firmanın özellikle Whatsapp hattı ve canlı destek kısmından çok daha hızlı bir biçimde yardımcı olabildiğini de aklınızda bulundurmalısınız.

N11 Mobil Uygulaması ve Sosyal Medya Hesapları

Tüm bunlara ek olarak firmanın oldukça kapsamlı bir mobil uygulaması da bulunuyor. Android ve iOS uyumlu bu pratik uygulamayı hem alıcılar hem mağaza sahipleri kullanabiliyor. Mobil uygulama, özellikle canlı destek kısmına her an ve her yerde ulaşabilmek konusunda büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca n11 şikayet hattı ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız firmanın Facebook, Twitter ve Instagram'da yer alan hesapları üzerinden de destek talep edebilirsiniz. Bu sayede çok daha hızlı ve etkili bir dönüş alabiliyorsunuz.