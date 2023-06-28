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Naci Görür '6 Şubat depremleri enerji transfer etmiş olabilir' deyip o bölgeleri uyardı! Büyük deprem beklenmeyen illeri de sıraladı

28.06.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat deprem felaketinin ardından açıklamaları dikkatle takip edilen Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından çarpıcı uyarılarda bulundu. '6 Şubat depremleri enerji transfer etmiş olabilir' diyerek 2 fay sistemine işaret eden Görür, "Hatay’dan Adıyaman’a, Malatya dahil, büyük deprem beklemiyoruz" ifadelerini kullandı. İşte Görür'ün önemli uyarılar içeren o açıklamaları...

Naci Görür '6 Şubat depremleri enerji transfer etmiş olabilir' deyip o bölgeleri uyardı! Büyük deprem beklenmeyen illeri de sıraladı

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli ve çok sayıda ilde büyük yıkımlara, can kayıplarına yol açan deprem felaketinin ardından tüm yurtta deprem endişesi yeniden kendini göstermeye başlamıştı. Bu süreçte açıklamaları en çok merak edilen ve dikkatle takip edilen isimlerden bir tanesi de Prof. Dr. Naci Görür oldu. Sıklıkla depremlere ilişkin uyarılarda bulunan Görür, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, yine önemli noktalara dikkat çekti.

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Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tüm deprem bölgesi ile bir sohbet yapacağım. Doğal olarak bu sohbet sorunları genel olarak irdeliyecek: 1- Bölgedeki tüm vatandaşlarımın Kurban Bayramını kutluyorum. Bu bayram yüreğimizi kararttı. Ölen canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum." dedi.

"HATAY'DAN ADIYAMAN'A, MALATYA DAHİL, BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUZ"

Devamında Görür "2- Hatay’dan Adıyaman’a, Malatya dahil, büyük deprem beklemiyoruz. Bu bölgede bundan sonra kırılmamış kimi faylar görece küçük depremler üretebilir, artçı depremler olur. Artçı depremler daha bir sene sürer ve gittikçe büyüklük ve sıklıkları azalır." ifadelerini kullandı.

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"6 ŞUBAT DEPREMLERİ ENERJİ TRANSFER ETMİŞ OLABİLİR"

Paylaşımında uyarılarını sürdüren Görür, "3- 6 Şubat depremleri özellikle 2 fay sistemine enerji transfer etmiş olabilir. Bunlar Adana Havzasına doğru saçılarak inen Doğu Anadolu Fay Sistemi ile Malatya’nın batısında Doğanşehir-Kepez-Başkavak- Kemaliye istikametinde uzanan Malatya Fay Sistemidir. 4- 6 Şubat depremi ile Arap Levhası kuzeye doğru itilmiş olabilir. Bu itilme Adıyaman-Diyarbakır-Siirt-Hakkari-Yüksekova Levha sınırında (Bitlis-Zagros Süturu) sıkışma sonucu depremlere neden olabilir." dedi.

Devamında Görür "5-Bu yazdıklarım genel bir bilgidir. Sizlerde farkındalık yaratmak içindir. Yoksa kesin olarak şu olacak bu olacak demek değildir. 6-Bu yazdıklarım halktan ziyade yerel yönetimler içindir. Depremde tek yapacağımız iş acil müdahale ve halka destek değildir. En önemli iş yerleşim alanlarımızı deprem dirençli yapmaktır. Bunu merkezi yönetim ve halkla birlikte hızla yapabilirsiniz. 7-Eğer yerel yönetimlerden deprem dirençli yerleşim alanları nası yapılır diye bir soru gelirse, en kısa zaman içerisinde o konu hakkında da tweet atacağım. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

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