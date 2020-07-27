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Nadir görülen hastalığı yüzünden 20 yıldır gün ışığına çıkmadı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.07.2020 13:38 | Son Güncelleme

Fas’ta yaşayan 28 yaşındaki Fatima Ghazaoui nadir görülen ‘Xeroderma pigmentosum’ hastalığı yüzünden 20 yıldır gün ışığına çıkamıyor.

Nadir görülen hastalığı yüzünden 20 yıldır gün ışığına çıkmadı

Fas’ta yaşayan 28 yaşındaki Fatima Ghazaoui’ya ultraviyole ışınlarından dolayı hasar gören cildin, DNA’nın eşlenme yeteneğinin zarar görmesinden dolayı onarılamadığı bir tür hastalık olan Xeroderma pigmentosum teşhisi kondu. Ailesinin 2 yaşındayken Ghazaoui’daki yoğun çillenme sonucu doktora gitmelerinin ardından konulan teşhisle birlikte Ghazaoui, astronotların taktığı başlığa benzer bir kask takmaya başladı.

20 YILI AŞKIN SÜREDİR GÜN IŞIĞINA ÇIKAMIYOR

“Nadiren gün ışığına çıkıyorum ama gerekliyse. Kendimi güneş ışınlarından korumak için NASA maskesi dediğim şeyi ve eldivenleri giymeliyim” diye konuşan Ghazaoui, “Günüm diğer insanlarınkinden farklı, benim günüm geceleri başlıyor” dedi.

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