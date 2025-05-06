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Nadir görülen hastalık! Yeni doğan bebeklerde, 6 binde bir rastlanan vaka: 'Üçlü doğumsal anomalilerle' dünyaya geldi...

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, yenidoğan döneminde nadir görülen üçlü doğumsal anomalilerle dünyaya gelen bir bebek, çok aşamalı cerrahi müdahalelerle sağlığına kavuştu. Distal Trakeoözefageal Fistül (TÖF), Özefagus Atrezisi ve Anal Atrezi tanısı konulan bebek, uzman ekiplerin multidisipliner yaklaşımı sayesinde başarılı bir tedavi süreci geçirdi. Detaylar haberimizde...

Nadir görülen hastalık! Yeni doğan bebeklerde, 6 binde bir rastlanan vaka: 'Üçlü doğumsal anomalilerle' dünyaya geldi...

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, yeni doğan bebeklerde 6 binde bir görülen ve tıp literatüründe oldukça ender rastlanan Distal Trakeoözefageal Fistül (TÖF), Özefagus Atrezisi ve Anal Atrezi tanısı konulan bebek, çok aşamalı cerrahi müdahalelerle sağlığına kavuştu.

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YENİDOĞAN DÖNEMİNDE NADİR GÖRÜLÜR!

Yenidoğan döneminde nadir görülen üçlü doğumsal anomalili bir bebek, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başarıyla tedavi edildi. Doğumun ardından yapılan değerlendirmelerde, bebeğin yemek borusunun alt ucunun soluk borusuna açıldığı, yemek borusunun tam gelişmediği ve makat açıklığının bulunmadığı belirlendi.

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BEBEK, İKİ OPERASYON GEÇİRDİ

Tanının konulmasının ardından bebek, Çocuk Cerrahisi Kliniği ekipleri tarafından hemen ameliyata alındı. İlk operasyonda yemek borusunun soluk borusuna olan bağlantısı kapatıldı, bağırsak geçişini sağlamak amacıyla kolostomi işlemi yapıldı. Ancak yemek borusunun iki ucu arasındaki mesafenin uzun olması nedeniyle doğrudan birleştirme mümkün olmadı ve ikinci operasyon için 16 hafta beklendi.

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KISA SÜRE ÖNCE AĞIZDAN BESLENMEYE BAŞLADI

Bu sürenin sonunda, Çocuk Cerrahisi Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Serap Samut Bülbül ve Op. Dr. Ahmet Saraç tarafından gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla yemek borusunun iki ucu birleştirildi. Operasyon sonrası takipleri yapılan bebek, kısa süre önce ağızdan beslenmeye başlayarak sağlığına kavuştu. Hekimler, bu sürecin başarılı bir ekip çalışmasının ürünü olduğunu belirterek, nadir görülen vakaların tedavisinde erken tanı ve multidisipliner yaklaşımın hayati önem taşıdığını vurguladı.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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yeni doğan yenidoğan bebek
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