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Nadir görülüyordu! Bu kez sürü halinde ortaya çıktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2020 16:23 | Son Güncelleme

Sivas'ta nadir görülen Çengel Boynuzlu dağ keçilerini sürü halinde görüntülemeyi başaran iki arkadaş, bilinçsiz avlanan avcılar nedeniyle bu canlıların soylarının tehlike altına girdiğini söylediler. İşte Gürün ilçesinde ortaya çıkan o manzara...

Nadir görülüyordu! Bu kez sürü halinde ortaya çıktılar

Sivas’ın Gürün İlçesinde iki arkadaş kendini nadir gösteren ve koruma altındaki bir grup çengel boynuzlu dağ keçilerini cep telefonları ile görüntülemeyi başardı. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde taksi ile Suçatı mevkiinden Gürün istikametine giden Boğaziçi köyü muhtarı Nusret Dalgıç ve taksi şoförü Caner Kayacı, kayalık alanda 5 adet çengel boynuzlu dağ çekisi olduğunu fark edip telefonlarına sarıldı. Bir tanesi bile güçlükle görülürken sürü halinde görüntülerini almayı başardılar.

Dalgıç, geçtiğimiz yıl bölgede bir çift çeki olduğunu duyduğunu belirtip, “Burada bir çift keçi olduğunu görenler olmuştu. Biz beş tanesi ile karşılaştık. Sayılarının artmış olması bizi mutlu etti. Onları cep telefonu ile görüntüledik. Biz sayılarının daha da artması için avlanmalarına karşı çıkıyoruz. Bilinçsizce avlanan avcılar bu hayvanların neslini tehlikeye sokuyor” dedi.

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Kayacı ise yaptığı açıklamada, “Sabah bu hayvanlara rastladık. Bizden kaçmadılar. İnşallah insanlarımız da duyarlı davranır, bunlara zarar vermez ve sayılarının artması sağlanır” dedi.

(İHA)

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