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Nafile namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Miraç Kandili nafile namazı kılınışı

17.02.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nafile namazı kılınışı, Miraç Kandili münasebetiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Miraç Kandili, peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilmesi sebebiyle Müslümanlar için önemlidir. Peki, bu özel günde nafile namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı. İşte Miraç Kandili'nde nafile namazı kılınışı...

Nafile namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Miraç Kandili nafile namazı kılınışı

Nafile namazı kılınışı, bugün (17 Şubat 2023) günü idrak edilecek bu özel gün sebebiyle vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. "Nafile namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre namazı kılınışı...

NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

  1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya” diye niyet ederiz.

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke‘yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku‘ya gideriz.

Secde‘ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde‘ye gideriz.

  1. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku‘ya gideriz.

Secde‘ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde‘ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

NAFİLE NAMAZI KAÇ REKAT?

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim’den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere ‘Sübhanallahi vel hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber’ denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100’er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

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MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

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İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.

miraç-kandili-anlamı

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.
Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.

miraç-ne-demek

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.
Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.

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