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Naftalin nedir, ne işe yarar? Naftalin nasıl kullanılır ve nerede satılır?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
21.11.2024 18:55
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Yaşam alanlarında gerek rutubeti gidermek gerekse böcekleri kovmak için çeşitli kimyasal bileşenlerden faydalanılmaktadır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan kimyasal bileşenlerden biri naftalin denilen bir maddedir. Çok eski zamanlardan bu yana kullanılan bu maddenin birçok yararı olduğu gibi yanlış kullanıldığında zararı da olabilmektedir. Peki, kimyasal bir içerik olarak karşımıza çıkan naftalin nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır ve nerede satılır?

Naftalin nedir, ne işe yarar? Naftalin nasıl kullanılır ve nerede satılır?

İçindekiler

  • Naftalin nedir?
  • Naftalin ne işe yarar?
  • Naftalin nasıl kullanılır?
  • Naftalin nerede satılır?

Ev ortamlarında kullanılan birçok farklı kimyasal madde vardır. Naftalin de bu kimyasal maddeler arasında yer almaktadır. Bu kimyasal bileşenin sadece evlerde değil, başka alanlarda da kullanımı mevcuttur. Naftalin bir kimyasal bileşen olarak bilindiği için kullanım esnasında çok dikkat edilmesi gerekir. Bazı kişiler bu maddeyi suyla birlikte kullanmak isteyebilir. Bu durum “naftalin suda çözünür mü?” sorusunu akıllara getirebilir.

Naftalin nedir?

Beyaz renkli katı bir forma sahip olan, keskin kokusu ile öne çıkan ve çeşitli birçok alanda kullanılan kimyasal madde naftalin olarak tabir edilmektedir. Kimyasal bir bileşen olarak bilinen bu maddenin bir de formülü mevcuttur. C₁₀H₈ şeklinde belirtilen bu formül sayesinde naftalin maddesi meydana gelmektedir. Hidrokarbon olarak da ifade edilen bu kimyasal madde, çeşitli birçok alanda kullanılmaktadır. Kokusu keskin olmasına rağmen çok rahatsız edici değildir. Ancak bu madde buharlaşma özelliği taşıdığından doğrudan solunmaması gerekmektedir.

Naftalin ne işe yarar?

Naftalin günümüzde birçok farklı ortamda kullanılan kimyasal bileşenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak yaşam alanlarında kullanılan bu madde aynı zamanda reçine, boya, böcek ilacı yapımında da yaygın olarak tercih edilmektedir. Evlerde naftalin kullanımı ise çoğunlukla böcekleri kovmak için kullanılmaktadır. Bu madde güve, hamam böceği, tahtakurusu gibi haşerelerin bulundukları ortamı terk etmesinde oldukça etkilidir. Ayrıca deterjan, parfüm gibi kozmetik sınıfına giren ürünlerin bünyesinde bu maddeden bulunmaktadır. Böcek kovar özelliği ile öne çıkan naftalin, nemli alanlardaki nemin azaltılması için de kullanılan bir maddedir.

Naftalin nasıl kullanılır?

Naftalin kullanım alanı epey geniş bir kimyasal bileşendir. Çeşitli sektörlerde kullanılmasının yanı sıra evlerde rutubeti azaltmak, giysileri korumak ve böcekleri uzaklaştırmak için de tercih edilir. Özellikle malzemesi yün olan giysilerde güve denilen haşereye çok sık rastlanılmaktadır. Bu yüzden bu tür giysileri böceklerden korumak için naftalin maddesi kullanılmaktadır. Bu maddeyi kullanırken temas etmemeye ve solumamaya dikkat edilmesi sağlık yönünden son derece önemlidir. Giysilerin yanı sıra mutfak ve banyolarda da ortamdaki kötü kokuyu yok etmek için naftalinden yararlanılır. Bu maddenin tablet formunda olanları da mevcuttur. Ayrıca naftalin suda çok az miktarda çözünse de su ile karışmadığı için bu şekilde kullanılması önerilmemektedir.

Naftalin nerede satılır?

Naftalin pek çok markette kolayca bulunabilen maddelerden biridir. Bunun yanı sıra bu maddeyi internet üzerinde de temin edebilmek mümkündür. Güçlü bir kokusu olduğundan gerek insanların gerekse hayvanların doğrudan solumaması ve değmemesi gerekir. Naftalinin yanlış kullanımı birtakım ciddi sağlık sorunlarının görülmesine neden olabilir. Bu bağlamda naftalin zararları genel olarak şunlardır:

  • Naftalin solunduğunda solunum yollarında rahatsızlığa neden olabilir.
  • Bu madde kimyasal bir bileşen olduğundan temas halinde cilt üzerinde kaşınma, kızarıklık gibi sıkıntılar ortaya çıkabilir.
  • Çok fazla bu madde solunduğunda zehirlenme durumu ile karşı karşıya kalınabilir.
  • Naftalinin bebek veya çocuk kıyafetlerinde kullanılmaması gerekir. Ayrıca bu maddenin çocuklardan uzak bir yere konulması son derece önemlidir.
  • Yiyeceklere bulaştığında ciddi sağlık problemleri görülebilir.
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