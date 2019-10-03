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Nahçıvan Anlaşması'nın 10. Yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 10:37 | Son Güncelleme

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı: - "Elimizdeki altının değerini bilerek birliğimizin sonsuza dek sürmesi için kardeşçe omuz omuza çalışalım" - Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali: - "Baykal'dan Balkanlar'a kadar benzer bir dil ve geçmişe sahip olan Türk dünyasına yönelik araştırmaları derinleştirmeye devam edeceğiz"

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Türk dünyası birliğinin sonsuza dek sürmesi için kardeşçe omuz omuza çalışılması gerektiğini ifade etti.

Saparbekulı, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Konseyi) kuruluşunu öngören Nahçıvan Anlaşması'nın 10. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk Konseyinin iş birliğinin ortak çatısı olduğunu vurgulayan Saparbekulı, 10 yılda Konseyin kapsamı ve çalışma alanının genişlediğini belirtti.

Saparbekulı, Kazakistan'ın Türk Konseyi iş birliğinin arkasında aktif rol aldığına dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Esas emek, Türk entegrasyonunun mimarı olarak değerlendirilen Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e aittir. Büyük Türk Kağanlığı'nın soylu oğullarının özlem duyduğu bu kutsal hedefe ulaşmak bugünün nesline nasip oldu. Dolayısıyla elimizdeki altının değerini bilerek birliğimizin sonsuza dek sürmesi için kardeşçe omuz omuza çalışalım."

- "Türk dünyasına yönelik araştırmalara devam edeceğiz"

Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) Başkanı Darhan Kıdırali de mesajında, 3 Ekim'in Türk dünyasının iş birliği günü olduğunu belirterek 10 yıl önce Nahçıvan'daki tarihi zirvede Türk Konseyi, TWESCO, Türk Kültür ve Miras Vakfı ve Yaşlılar Konseyinin kurulduğunu anımsattı.

O zamandan beri Türk Konseyi üyeleri arasında kardeşlik bağlarının güçlendiğine işaret eden Kıdırali, "Köklü iş birliğinin kapsamı, her şeyden önce Avrupa'da Macaristan ile genişledi. Bu yıl Özbekistan da listenin başında yer aldı." ifadelerini kullandı.

Kıdırali, 10 yılda Türk dili konuşan ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel, manevi ve bilimsel bağların geliştiğini ve "Türk dünyası" kavramının kararlı şekilde oluştuğunu belirtti.

Nahçıvan'da kurulan TWESCO'nun 5 yıl önce uluslararası statü kazandığını hatırlatan Kıdırali, "Baykal'dan Balkanlar'a kadar benzer bir dil ve geçmişe sahip olan Türk dünyasına yönelik araştırmaları derinleştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Dilde, işte ve fikirdeki birliğini daha da güçlendirecektir"

Türk-Kazak İşadamları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Develioğlu da mesajında, Türk Konseyinin önemli, saygın ve etkin bir bölgesel uluslararası örgüt haline geldiğini vurgulayarak Türk dili konuşan ülkeler arasında çok taraflı iş birliğinin geliştirilmeye devam edildiğinin altını çizdi.

Develioğlu, "Konseyin 10. yılı arifesinde Özbekistan'ın Türk Konseyine katılması, Macaristan'ın 'gözlemci' statüsünü alması, Türk dünyasının dilde, işte ve fikirdeki birliğini daha da güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

Türk Konseyi, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in inisiyatifiyle 3 Ekim 2009'da Nahçıvan'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında kurulmuştu.

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