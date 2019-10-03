Nahçıvan Anlaşması'nın 10. Yılı

"Esas emek, Türk entegrasyonunun mimarı olarak değerlendirilen Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e aittir. Büyük Türk Kağanlığı'nın soylu oğullarının özlem duyduğu bu kutsal hedefe ulaşmak bugünün nesline nasip oldu. Dolayısıyla elimizdeki altının değerini bilerek birliğimizin sonsuza dek sürmesi için kardeşçe omuz omuza çalışalım."

Türk Konseyinin iş birliğinin ortak çatısı olduğunu vurgulayan Saparbekulı, 10 yılda Konseyin kapsamı ve çalışma alanının genişlediğini belirtti.

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Türk dünyası birliğinin sonsuza dek sürmesi için kardeşçe omuz omuza çalışılması gerektiğini ifade etti.

Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) Başkanı Darhan Kıdırali de mesajında, 3 Ekim'in Türk dünyasının iş birliği günü olduğunu belirterek 10 yıl önce Nahçıvan'daki tarihi zirvede Türk Konseyi, TWESCO, Türk Kültür ve Miras Vakfı ve Yaşlılar Konseyinin kurulduğunu anımsattı.

O zamandan beri Türk Konseyi üyeleri arasında kardeşlik bağlarının güçlendiğine işaret eden Kıdırali, "Köklü iş birliğinin kapsamı, her şeyden önce Avrupa'da Macaristan ile genişledi. Bu yıl Özbekistan da listenin başında yer aldı." ifadelerini kullandı.

Kıdırali, 10 yılda Türk dili konuşan ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel, manevi ve bilimsel bağların geliştiğini ve "Türk dünyası" kavramının kararlı şekilde oluştuğunu belirtti.

Nahçıvan'da kurulan TWESCO'nun 5 yıl önce uluslararası statü kazandığını hatırlatan Kıdırali, "Baykal'dan Balkanlar'a kadar benzer bir dil ve geçmişe sahip olan Türk dünyasına yönelik araştırmaları derinleştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Dilde, işte ve fikirdeki birliğini daha da güçlendirecektir"