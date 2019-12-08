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Nakliyecilik yapmak için çaldıkları kamyonla yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 16:28 | Son Güncelleme

Bolu’da polis ekipleri tarafından İzmir’den çaldıkları kamyonla yakalanan ve ifadelerinde amaçlarının nakliyecilik yaparak para kazanmak olduğunu söyleyen 2 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Bornova ilçesinde 2 gün önce park halindeyken çalınan 35 HSE 31 plakalı kamyonun doğu illerine gittiği ihbarını alan Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Nakliyecilik yapmak için çaldıkları kamyonla yakalandılar

Bolu’da polis ekipleri tarafından İzmir’den çaldıkları kamyonla yakalanan ve ifadelerinde amaçlarının nakliyecilik yaparak para kazanmak olduğunu söyleyen 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Bornova ilçesinde 2 gün önce park halindeyken çalınan 35 HSE 31 plakalı kamyonun doğu illerine gittiği ihbarını alan Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu geçişlerinden önlem alan ekipler, dün gece saat 04.00 sıralarında düzenledikleri operasyonla çalıntı kamyonu D-100 karayolu üzerinde yakaladı. Kamyonda bulunan İ.Ö. (51) ve R.T. (34) gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde bir süredir maddi sorun yaşadıklarını ve bu nedenle nakliye yapıp para kazanmak için kamyonu çaldıklarını söyledikleri öğrenildi. Çalıntı kamyon sahibine teslim edilmek üzere Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine çekildi.

Nakliyecilik yapmak için çaldıkları kamyonla yakalandılar

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