HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Namaz sonrası tesbih duası, tesbihat nasıl yapılır? İşte tesbih duası okunuşu

Namaz sonrası tesbih duası, tesbihat nasıl yapılır? İşte tesbih duası okunuşu

03.02.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç ayların başlangıcı olarak görülen Regaip kandili bu akşam idrak edilecek. Regaip kandili, 3 Şubat Perşembe gecesi yani bu gece tüm Müslüman alemi tarafından ifa edilecek. Regaip kandili gecesi kılınacak namaz sonrası tesbih duası ve tesbihatın nasıl yapıldığı merak edilen konular arasında yer alıyor.

Namaz sonrası tesbih duası, tesbihat nasıl yapılır? İşte tesbih duası okunuşu

Regaip kandili gecesi tüm müninler günahlarının affı için dualar edip salavatlar getirecek. Bu mübarek gecede kılınan namaz sonrası tesbih duaları yapılacak. Namaz sonrası tesbih duasının tam oarak yapıldığını bilmeyenler için bu haberi derledik.

NAMAZ SONRASI TESBİH DUASI (TESBİHAT) NASIL YAPILIR?

"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram."denilir.

"Alâ Rasulina salavat" Anlamı:

"Peygamberimiz üzerine salavat" anlamına gelir.

"Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." Meali:

"Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır."

Daha sonra Ayet el Kürsi okunur. İşte Ayet el Kürsi'nin okunuşu ve anlamı.

Bismillahirrahmanirrahîm

"Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim."

Anlamı: "Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O, hayydir, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi o'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür."

"Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah." 33 defa Subhanallah: Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır.

"Subhanel bagiy daime nil hamdulillah." 33 defa Elhamdulillah: Hamd (şükür) Allah'adır. "Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber." 33 defa Allahu ekber: Allah en büyüktür. "Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr" "Allah Teala'dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir."

"Allahummehşurna fi zumretis salihin" Anlamı: Bizi mahşerde salihler topluluğu ile yargıla.

Burada dua edilir. "El Fatiha" denilir ve Fatiha suresi okunur. Böylece tesbihat sonra erer.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Regaip kandilinde neler yapılır?Regaip kandilinde neler yapılır?
Pentagon açıkladı: ABD 3 bin asker gönderiyorPentagon açıkladı: ABD 3 bin asker gönderiyor
TikTok aşkı başını yaktı! ''Kızımı da alıştırmış''TikTok aşkı başını yaktı! ''Kızımı da alıştırmış''
Anahtar Kelimeler:
Regaip kandili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Son dakika haberi: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı: Son 20 yılın zirvesi...

Son dakika haberi: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı: Son 20 yılın zirvesi...

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Kredi müjdesi geldi! Kentsel dönüşümde yeni dönem! Faiz oranı değişti… İşte o bankalar…

Kredi müjdesi geldi! Kentsel dönüşümde yeni dönem! Faiz oranı değişti… İşte o bankalar…

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

İlginizi Çekebilir

Su içmezseniz başınıza geleceklere inanamazsınız

Su içmezseniz başınıza geleceklere inanamazsınız

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

"Silikonları yenilemişsin" yorumuna bomba yanıt

"Silikonları yenilemişsin" yorumuna bomba yanıt

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.