Çoğu kişi sure ve dua kavramlarını birbirine karıştırır. Dua, Allah'ın yüceliği karşısında ona teslim olmayı, yardımını dilemeyi ifade etmektir. Dualar Kuran'ı Kerim'de yer almaz. Sure, belirli ayetlerin bir araya getirdiği Kuran'ı Kerim'in bölümlerinden her biridir. Namaz sureleri Fil suresinden Nas suresine kadar olan surelerdir. Namaz kılarken hangi sure ve duaları okumanız gerektiğini tam olarak bilmiyorsanız bu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. Bu yazımızda namaz sureleri ve anlamlarını, namazda okunacak duaları sizler için derledik. Namaz sureleri ve duaları nelerdir? Sırasıyla namaz sure ve duaları...

Namaz Sureleri Nelerdir?

5 vakit namazda okunan sureler Fatiha, Fil, Kureyş, Maun, Kafirun, Nasr, Tebbet, İhlas, Felak ve Nas sureleridir. Fatiha suresi namazın her rekatında okunan suredir. Diğer sureler zammı sure olarak geçer. Zammı sureler namazda Fatiha suresinden sonra okunan surelerdir. İftitah tekbirini çektikten sonra namaza başlanır.

Namazda okunan ilk sure Fatiha suresidir. Namazın her bölümünde farklı sureler okunur. Fatiha'dan sonra besmele çekilerek bir zammı sure okunur. Bu sure Fil Suresi olabilir ya da başka bir zammı sure olabilir. Namazda secdeden sonraki ilk oturuşta Ettahiyyatü duası okunur. İkinci oturuşta Ettahiyyatü duasından sonra Salli Barik ve Rabbena duaları da okunur. En son selam verilerek namaz bitirilir.