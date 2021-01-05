Çoğu kişi sure ve dua kavramlarını birbirine karıştırır. Dua, Allah'ın yüceliği karşısında ona teslim olmayı, yardımını dilemeyi ifade etmektir. Dualar Kuran'ı Kerim'de yer almaz. Sure, belirli ayetlerin bir araya getirdiği Kuran'ı Kerim'in bölümlerinden her biridir. Namaz sureleri Fil suresinden Nas suresine kadar olan surelerdir. Namaz kılarken hangi sure ve duaları okumanız gerektiğini tam olarak bilmiyorsanız bu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. Bu yazımızda namaz sureleri ve anlamlarını, namazda okunacak duaları sizler için derledik. Namaz sureleri ve duaları nelerdir? Sırasıyla namaz sure ve duaları... Namaz Sureleri Nelerdir? 5 vakit namazda okunan sureler Fatiha, Fil, Kureyş, Maun, Kafirun, Nasr, Tebbet, İhlas, Felak ve Nas sureleridir. Fatiha suresi namazın her rekatında okunan suredir. Diğer sureler zammı sure olarak geçer. Zammı sureler namazda Fatiha suresinden sonra okunan surelerdir. İftitah tekbirini çektikten sonra namaza başlanır. Namazda okunan ilk sure Fatiha suresidir. Namazın her bölümünde farklı sureler okunur. Fatiha'dan sonra besmele çekilerek bir zammı sure okunur. Bu sure Fil Suresi olabilir ya da başka bir zammı sure olabilir. Namazda secdeden sonraki ilk oturuşta Ettahiyyatü duası okunur. İkinci oturuşta Ettahiyyatü duasından sonra Salli Barik ve Rabbena duaları da okunur. En son selam verilerek namaz bitirilir.

Namazda Hangi Sureler Okunur? Fatiha Suresi Okunuşu ve Anlamı Arapça Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în. İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn Türkçe Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Hamd o âlemlerin Rabbi, O Rahmân ve Rahim, O, din gününün maliki Allah’ın. Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. Hidayet eyle bizi doğru yola, O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil. Asr Suresi Okunuşu ve Anlamı Arapça Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm. Vel asr. İnnel insane le fi husr. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr. Türkçe Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Asra yemin olsun ki. İnsan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. Fil Suresi Okunuşu ve Anlamı Arapça Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm. Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.

Türkçe Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine! Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı. Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı. Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi. Kureyş Suresi Okunuşu ve Anlamı Arapça Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm. Li’î lâfi Kurayş’in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf. Türkçe Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Kureyş’e imkan sağlandığı için, Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için, Hiç olmazsa onun için bu Beyt’in (Kabe’nin) Rabbine kulluk etsinler! Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı. Maun Suresi Okunuşu ve Anlamı Arapça Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm. Era’eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. Velâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn. Ellezîne hüman salâtihim sâhû. Ellezîne hüm yürâûne. Ve yemne’ûnelmâ’ûn. Türkçe Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Gördün mü o dine yalan diyeni? İşte yetimi itip kakan odur! Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Fakat veyl o namaz kılanlara ki, Namazlarında yanılmaktadırlar. Onlar ki, gösteriş yaparlar. Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler).

Kafirun Suresi Okunuşu ve Anlamı Arapça Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn. Türkçe Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. De ki: Ey kafirler Tapmam o taptıklarınıza! Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz. Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza. hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz. Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)! Nasr Suresi Okunuşu ve Anlamı Arapça Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm. İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ. Türkçe Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde, insanları bölük, bölük Allah’ın dinine girerlerken gördüğünde. Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır! Kevser Suresi Okunuşu ve Anlamı Arapça Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm İnnâ a’taynâkel kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter.

Türkçe Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah‘ın adıyla. Muhakkak Biz, sana Kevseri’i verdik. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes! Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan! Tebbet Suresi Okunuşu ve Anlamı Arapça Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablün min mesed. Türkçe Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Ebu Leheb’in iki eline yuh oldu, kendine de yuh. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı. O, bir alevli ateşe yaslanacak. Karısı da odun hamalı olacak! Gerdanında fitillisinden bir ip olduğu halde. İhlas Suresi Okunuşu ve Anlamı Arapça Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. Türkçe Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). Doğurmadı ve doğurulmadı . O ‘na bir denk de olmadı. Felak Suresi Okunuşu ve Anlamı Arapça Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e’ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased. Türkçe Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine, Yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden, o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!” Nas Suresi Okunuşu ve Anlamı Arapça Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm Kul e’ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs. Türkçe Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine. İnsanların hükümdârına. İnsanların ilâhına, O sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan. Namaz Sureleri Sıralaması Namaz kılarken okunan surelerin sıralaması şu şekildedir: Fatiha Suresi

Asr Suresi

Fil Suresi

Kureyş Suresi

Maun Suresi

Kafirun Suresi

Kevser Suresi

Nasr Suresi

Tebbet Suresi

İhlas Suresi

Felak Suresi

Nas Suresi Namazda okunan ayetler ve surelerin bir sıralaması vardır. Namaz sureleri sırası ile okunması uygun olan surelerdir. Bir sureyi okuduktan sonra, o sureden önceki sırada olan sureyi okumak doğru kabul edilmez. Fakat okunsa bile bu durum namazı geçersiz yapmaz. İslam alimleri surelerin sıraya göre okunması hakkında farklı görüşler ortaya atmıştır. Hanefi mezhebinde sureler arasındaki tertibe riayet edip, sıraya göre okumayı gerekli görmüşlerdir.

Namaz sureleri okunurken bir sure atlayarak okumanın da mekruh olduğu kabul edilmiştir. Sonraki rekatta ileriden bir sure okunacak ise en az iki ayet ya da iki sure atlayarak okunmalıdır. Sonuç olarak namazda sure ve ayetlerin tertibine uyulmaması yanlış olarak kabul edilmektedir. Fakat bu durum namazı bozan bir durum değildir. Namaz Sureleri Nasıl Kolay Ezberlenir? Namaz sureleri okunuşu ve ezberlemesi kolay kısa surelerdir. Uzun sureleri ezberlemekte güçlük çekenler en kısa namaz surelerini kolaylıkla ezberleyebilirler. Namaz sureleri ezberleme işlemi şu şekilde yapılabilir. Her bir sureyi ayet ayet ayırarak ezberleyebilirsiniz. Surelerin ezberlenmesinde tekrar çok önemlidir. Sıkça tekrar ederek ve bu sureleri namazda okuyarak pekiştirilmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca sureleri sesli olarak dinlemeniz de ezberi kolaylaştırır ve hızlandırır. Böylece sureleri doğru bir telaffuz ile ezberlemiş olursunuz. Namaz sureleri Diyanet sayfasından ya da Youtube gibi sosyal medya platformlarından sesli olarak dinlenebilir. Bu şekilde bütün sureleri kolaylıkla ezberleyebilirsiniz.

Namazda Hangi Dualar Okunur? Namaz duaları Sübhaneke, Ettahiyyatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli ve Kunut dualarıdır. Sübhaneke duası her namazın ilk rekatında tekbirden sonra okunur. İkindi ve yatsı namazının sünnetinin üçüncü rekatında Fatiha suresinden önce okunur. Bir de cenaze namazından sonra ilk tekbirin ardından okunur. Ettahiyyatü duası namazda her oturuşta okunur. Diğer namaz duaları olan Allahümme Salli Allahümme Barik duaları her namazın son oturuşunda Ettahiyyatü duasından sonra okunur. Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları namazın son oturuşunda Allahümme Salli ve Allahümme Barik dualarından sonra okunur. Vitir namazında Kunut dualarını bilmeyenler Rabbena dualarını okuyabilirler. Ayrıca cenaze namazında üçüncü tekbirden sonra okunacak duaları bilmeyenler Rabbena Atina duasını okuyabilirler. Diğer bir namaz duası olan Kunut duaları vitir namazının üçüncü rekatında Fatiha ve zammı sure okunduktan sonra alınan tekbirin ardından okunur. Namaz Duaları Nelerdir? Sübhaneke Duası Okunuşu ve Anlamı Okunuşu: Subhânekellâhumme ve bi hamdik ve tebârakesmuk ve teâlâ cedduk (ve celle senâuk) ve lâ ilâhe ğayruk.

( vecelle senâuk kısmı sadece cenaze namazında okunur.)

Anlamı: Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur. Ettahiyyatü Duası Okunuşu ve Anlamı Okunuşu: Ettehiyyâtu lillâhi vessalevâtu vettayibât. Esselâmu aleyke eyyuhen-Nebiyyu ve rahmetullahi ve berakâtuhu. Esselâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden abduhû ve Rasuluh. Anlamı: Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır. Ey Peygamber! Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve elçisidir. Allahümme Salli Duası Okunuşu ve Anlamı Okunuşu: Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd. Anlamı: Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

Allahümme Barik Duası Okunuşu ve Anlamı Okunuşu: Allâhumme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd Anlamı: Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin. Rabbena Atina Duası Okunuşu ve Anlamı Okunuşu: Rabbenâ âtina fid'dunyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr. Anlamı: Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Rabbenağfirli Duası Okunuşu ve Anlamı Okunuşu: Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mu'minine yevme yekûmu'l hisâb. Anlamı: Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla. Kunut Duaları Okunuşu ve Anlamı Okunuşu: Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu'minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk Anlamı: Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.