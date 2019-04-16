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Naomi Campbell mı, Jennifer Lopez mi? Yeşil pelerin bu kez tecrübeli modelin üstünde!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 16.04.2019 09:21 | Son Güncelleme

90'lı yıllara damga vursa da bugün hala birçok modelin ilham kaynağı ve podyumların aranılan ismi olan model Naomi Campbell, Valentino için objektiflerin karşısına geçti. New York metrosunda yapılan fotoğraf çekimleri de oldukça ses getirdi. Pırıltılı bir elbise, deri bir çanta ve stilettolarıyla dikkat çeken Naomi'ye, Instagram kullanıcıları, 'zaten başka bir yerde seyahat etmesini beklemiyorduk' yorumlarında bulundular.

Naomi Campbell mı, Jennifer Lopez mi? Yeşil pelerin bu kez tecrübeli modelin üstünde!

Kısa bir süre önce Jennifer Lopez'in bir dergi için giydiği Valentino marka yeşil payetli pelerini bu kez 48 yaşındaki model Naomi Campbell giydi.

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New York metrosunda Valentino'nun 2019 aksesuar kampanyası için metroya binen Naomi, VRing çantasıyla dikkat çekiyor.

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Üstüne pelerinden başka bir şey giymeyen tecrübeli model Instagram kullanıcılarından da tam not aldı. Naomi'nin paylaştığı görsellerin altına 'bunu ancak sen güzel taşıyabilirsin, dürüst olmak gerekirse JLO taşıyamıyor'' bir diğeri ise pelerini hem Lopez'in hem de Naomi'nin güzel taşıdığını vurguluyor.

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Başka bir yorum ise oldukça dikkat çekici: 'Zaten başka bir yerde seyahat etmesini beklemiyorduk'

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Anahtar Kelimeler:
Naomi Campbell Jennifer Lopez Valentino elbise

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