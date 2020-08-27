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Napster üçüncü kez el değiştirdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.08.2020 12:02 | Son Güncelleme

Dijital müzik alışkanlıklarının oluşmasında ve MP3 devriminin yaşanmasında büyük payı olan online müzik paylaşım servisi Napster satıldı. Peki Napster hakkındaki planlar nedir?

Napster üçüncü kez el değiştirdi

90’ların sonunda MP3 devriminin yaşanmasını hızlandıran online müzik paylaşım servisi Napster satıldı ve müzik endüstrisine olan 44 milyon dolarlık borcu da üstlenen yeni sahibi servis için 70 milyon dolar ödedi.

Satın almanın maddi değeri çok küçük görülebilir ancak Napster marka değeri çok yüksek bir servis. Servisi satın alan MelodyVR ise sanal gerçeklik teknolojileri geliştiren bir şirket. Şirketin planlarına göre Napster yakın gelecekte bir sanal gerçeklik platformu olarak ortaya çıkacak.

NAPSTER KONSERLERE SANAL GERÇEKLİK KATACAK

MelodyVR’ın yöneticileri Napster’ı, canlı konser performanslarının yayınlandığı bir VR platformu olarak konumlandırmak istiyor. Böylece dünya çapında yüz milyonlarca insan, dünyanın başka bir noktasındaki konseri, oradaymışçasına izleyebilecek.  Elbette bu amaçla özel VR donanımları da hazırlanıp satışa çıkacak.

Napster 2019 yılında yaklaşık 11 milyar şarkının dinlendiği ve 113 milyon dolar gelir elde eden dijital bir müzik servisi olmuştu. Bu haliyle, yıllık onlarca milyar dolar gelir elde eden Spotify’a rakip olmaktan çok uzak olan Napster yeni VR planları ile dünyada yeniden çok popüler olabilir.

Peki sizin Napster ile anılarınız var mı? Eskiden Napster kullandınız mı? Deneyimlerinizi bizimle paylaşır mısınız?

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