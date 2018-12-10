Nar suyunda hangi vitaminler var? Nar suyunun inanılmaz faydaları...

Havaların soğumasıyla hastalıklarda artış olduğunu belirten uzmanlar, hastalıktan korunmak için nar suyu içilmesini, içeriğindeki birçok yararlı biyoaktif bileşenler sayesinde ‘en güçlü’ antioksidanlar arasında sayılan nar suyunun sofralardan eksik edilmemesini öneriyor.

Kış günlerinin en sevilen meyvesi nar, küçük – büyük herkesin imdadına yetişiyor. Narın içeriğinde yer alan birçok yararlı biyoaktif bileşen sayesinde çok güçlü bir antioksidan olduğunu söyleyen uzmanlar, nar meyvesinin ve suyunun mutlaka tüketilmesi gerektiğe dikkat çekiyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, 100 ml. nar suyunun yetişkin bir insanın günlük C vitamini gereksiniminin yüzde 16’sını karşıladığını söyledi. Nar suyunda yoğun olarak B vitamini ve potasyum olduğuna da işaret eden İnanç, “Nar suyu özellikle içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor” dedi.

HASTALIKLARDAN NARLA KORUNUN!

Hastalıkları önleme konusunda bağışıklık sisteminin vücudun en önemli sistemi olduğunu ifade eden İnanç, narın faydalarına ilişkin şu bilgileri verdi: