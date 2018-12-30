"Nara atan halleri yerini kedinin miyavlamasından zayıf bir zelilliğe bıraktı"

TUNCELİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yürütülen operasyonlarla terör örgütlerine büyük darbe vurulduğunu belirterek, "O cesur halleri, o köylere gidip hava, nara atan halleri yerini kedinin miyavlamasından daha zayıf bir zelilliğe bırakmış durumda." dedi. Tunceli'deki 2. Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında, jandarma ve polis özel harekat görevlileriyle sabah kahvaltısında bir araya gelen Bakan Soylu, terörle mücadelenin, yıllardır milletin başına bela olan, zayıflatmaya ve birbirinden ayırmaya çalışanlara karşı ülkede çocukların hür, bağımsız ve mutlu bir şekilde yaşamaları için yürütüldüğünü belirtti. Soylu, Tunceli'de 2017 ve 2018'de terör örgütleri PKK, MLKP, DHKP/C ve MKP ile mücadelede destan yazıldığını vurgulayarak, "Belki de terörle mücadele tarihimizin en yüksek rakamlarına ulaştık. Bu konuda hem ülkeyi rahatlattınız hem milletimizi rahatlattınız. Size koskoca bir teşekkür etmek için geldim." ifadesini kullandı. Ülke genelinde polis ve jandarmanın şu anda 311 operasyon yaptığını aktaran Soylu, "Bu operasyonların kimisi 2 bin 500, kimisi 2 bin 100 metrede, kimisi şehir içinde, kimisi kırsalda. Bunun bir tek sebebi var, kazıyıp atmak. Buna Sayın Cumhurbaşkanımızdan, şurada birlikte olduğumuz arkadaşlarımıza, korucularımıza kadar buna inanmış ve iman etmiş. Bu mücadeleyi hep birlikte sürdürüyoruz." diye konuştu.

Soylu, güvenlik güçlerinin terörle mücadelede tarih yazdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Şimdi kazıma zamanıdır. Yurt içinde yaklaşık 700 terörist kaldı. 'Siz de ben de zordayız.' Çünkü telsiz konuşmalarını dahi kestiler. Korkudan ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar ama geçen gün burada yine fare gibi sıkıştıkları o mağarada onlara gereğini yerine getirdiniz. O mağarayı başlarına yıktınız. Milletimiz o kadar rahatladı ki kalleşlik yapmaya çalışanlara gerekli cevabı, hem de en güçlü şekilde verdiniz. Aslında başlarına yıkılan o mağara değildi, başlarına yıkılan o sapık felsefeleri, o kötü düşünceleri, kendilerini yurt içinde ve yurt dışında desteklemeye çalışanların moralleriydi." - "Terör örgütlerine tarihin en ağır yenilgilerini yaşattınız" Terörle mücadelenin çetin ve zorlu bir ortamda cesaretle yürütüldüğünün altını çizen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cesuruz, biliyoruz. Kimsenin sizin cesaretinizi sorgulayabilecek takati bile yok. Ürküyorlar, korkuyorlar. Terör örgütlerine tarihin en ağır yenilgilerini yaşattınız, yaşatmaya devam ediyorsunuz. Çok az kaldı. Milletimiz ve biz de o umut içerisindeyiz. Bu kış aralıksız, hangi şartlarda olursa olsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle inlerinde bulup gereğini yerine getireceksiniz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Birbirlerine 'Aman bahara sağ çıkmaya çalışın' diye haber veriyorlar. O kadar korkuyorlar, ürküyorlar, o kadar fare gibi deliklere kaçıyorlar ki bunu sağlayanlar sizlersiniz. O cesur halleri, o köylere gidip hava, nara atan halleri yerini kedinin miyavlamasından daha zayıf bir zelilliğe bırakmış durumda. Şehirlere gidip 'Örgüte bu kadar para vereceksiniz', üniversiteleri gidip 'Sizi dağa götürüyoruz' diyenlerin her birisi kaçak delik arıyorlar."